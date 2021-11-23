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影／北韓女兵軍中霸凌實錄曝！淪長官洩慾玩具　猛踹辱罵成日常

記者王佩翊／編譯

北韓軍隊獨裁且殘暴的管理方式經常被媒體報導，其中女兵所面臨的的壓力與困難更是難以想像，不但經常遭到上司暴力對待，有時還必須淪為其他男軍官的洩慾玩具。YouTube頻道「阿里郎day」就獨家公開了一段密錄影片，其中清楚拍下北韓人民軍女兵遭到軍官打罵的畫面，震驚各界。

根據阿里郎day所拍攝的影片，一群女兵正步走在泥路上，然而其中一人疑似是動作不標準，在一旁監視的長官隨即衝上前去猛踹她一腳，而在另一個片段中，北韓女兵則是遭到其他女性軍官砲火猛烈地斥責。據悉，2則影片都是拍攝於中國與北韓交界處的北韓人民軍駐紮地。

▲▼北韓女兵實錄影片曝光！淪男軍官性玩物　被暴打使喚成常態。（圖／YT／아리랑day）

▲▼北韓女兵遭長官飛踢辱罵都是日常生活。（圖／YT／아리랑day）

▲▼北韓女兵實錄影片曝光！淪男軍官性玩物　被暴打使喚成常態。（圖／YT／아리랑day）
事實上，雖然北韓緯度偏高，但是夏天依舊相當炎熱，然而這些人民軍卻住在簡陋的茅草房，因此很有可能是被臨時派到國境駐守的特種部隊「暴風軍團」。北韓近期為了加強邊境管制，防止人民脫北，因此增加人力駐紮在與中國的交界處，同時設置高壓電線與水泥柱，從影片中可以看到，這些重物也全都是女兵搬運。

擔任影片旁白的2名女性脫北者直言，所有北韓的官兵一旦加入軍隊就必須竭盡所能地取悅長官，如果是女性還有可能被要求對長官提供性服務。

▲▼北韓女兵實錄影片曝光！淪男軍官性玩物　被暴打使喚成常態。（圖／YT／아리랑day）

▲北韓女兵還必須扛起沉重的水泥柱。（圖／YT／아리랑day）
《Daily NK日本》總編高英起先前也曾在專欄中爆料，北韓人民軍有部分男性軍官會利用職權威脅女性士兵，對其進行性暴力。然而每當事情曝光後，軍隊內部反而會覺得發生這樣的事「都是女方自己的錯」，甚至要求女方隱忍。而駐守在鄰近中國國界的北韓平安北道延州第8軍團就曾發生18歲的女士兵長期遭到直屬長官性侵，最後甚至因此懷孕，還被拉去密醫診所墮胎。

由於人民軍的現役士兵是不能懷孕的，否則將被列入不名譽除隊的對象名單中，因此女中士身心大受打擊，精神狀態不穩，無法好好進食，進而營養失調，隨後就被送回老家休養。整起事件曝光後，女中士遭到軍隊以生病為由被「鑑定除名」，甚至還被嗆，「如果是軍人就要忍下來啊」、「你要慶幸是鑑定除名，而不是直接讓你被不名譽除名」等。

►北韓18歲女兵淪洩慾玩具！慘遭長官性侵2年　懷孕竟被拉去密醫墮胎

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