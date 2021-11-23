歐洲疫情急速升溫　美CDC將德國、丹麥旅遊警示升至最高級

▲ 感恩節假期的麻州波士頓洛根國際機場。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

歐洲疫情急速升溫，美國疾病管制與預防中心（CDC）及國務院22日更新旅遊警示，由於德國、丹麥確診病例不斷增加，將二國列入風險最高的國家名單，建議民眾不要前往。

《路透社》報導，美國CDC將德國及丹麥的旅遊警示上調至最高級的「4級：非常高」，呼籲美國公民避免前往，國務院同時對二國發布「請勿旅行」的警告。

美國CDC至此已將75個地區列入最高風險名單，包括奧地利、英國、比利時、希臘、挪威、瑞士、羅馬尼亞、愛爾蘭、捷克等許多歐洲國家，另將以色列、阿魯巴、美屬維京群島、庫拉索及瓜地洛普旅遊警示從4級下調至「3級：低」。

德國確診數持續飆升，病例多集中在年初已完成二劑疫苗注射的老年人及尚無資格接種的兒童中。總理梅克爾（Angela Merkel）直言，政府為抑制病毒傳播所採取的措施還不夠，需要更強而有力的行動。

世界衛生組織（WHO）11月稍早表示，隨著新病例及死亡數激增，歐洲國家必須更加努力，防止疫情進一步擴散。WHO歐洲區辦事處主任克魯格（Hans Kluge）坦言，目前歐洲53國疫情擴散速度令人「嚴重關切」，確診數接近破紀錄水平，傳播力較強的Delta變異株也加劇這種情況，「我們必須改變策略，從應對病例激增變成預防病例發生。」

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