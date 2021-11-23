全斗煥生前遺言曝光！「盼能化白骨迎接統一」...將火化燒成灰

▲全斗煥生前因罹患多發性骨髓瘤而身形憔悴、體重暴跌，今年8月出庭時以「呼吸困難」為由離開法庭。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

曾在1979年12月發起政變掌權、1980年五一八光州民運下令軍方武力鎮壓民眾的南韓前總統全斗煥，於今（23）日上午8時40分被發現倒臥廁所死亡，高齡90歲，今年8月被診斷罹患多發性骨髓瘤。前青瓦台總統秘書室秘書官閔正基（민정기）隨後在全斗煥的住處前，向來訪媒體發布死訊，並公布其遺言。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，全斗煥死亡前的最後10天以內雖然健康狀況不算太糟、甚至步行無需旁人攙扶，但生前卻未留下任何最新的遺言。全斗煥的心腹、前青瓦台總統秘書室秘書官閔正基，23日上午在首爾市西大門區延禧洞全斗煥住處前召開記者會，表示全斗煥生前就曾講過遺言，而關於身後之事，也已在《回顧錄》留下遺書。

閔正基表示，「（全前總統）生前在平常的時候，偶爾就曾提到『若我死亡後，請把我的遺體火葬、灑成灰吧』，家屬決定遵照他的遺言。」

而閔正基也提到，全斗煥曾於2017年出版的《回顧錄》第三冊的648頁中就囑咐如何處理身後之事，「想要在可以望向北方（指北韓，朝鮮）大地的前方戰地，即便化為白骨，我也願意在此迎接統一之日的到來。」

▲閔正基23日在全斗煥住處前正式公佈其死訊。（圖／達志影像／newscom）

由於全斗煥曾因犯下內亂罪、內亂殺人罪而被判刑，因此依法律規定無法辦理國葬、也無法入葬國家墓地（顯忠院等），在其遺體送往首爾延世大學塞布蘭斯醫院後，院方將於23日下午4時搭建靈堂，依其生前遺願火化。閔正基表示，將等待留在美國的3名兒子全宰國、全在滿、全在庸回國，方能在家庭內部舉行喪禮。

據悉，全斗煥曾在2017年出版的《回顧錄》第三冊中的第648頁寫道，「胸懷一輩子的願望是統一。等待反民族、反歷史、反文明的金日成王朝崩解、迎接祖國統一之日，我能深切感覺到那一天快要到來了。我想以健康的雙眼、清晰的意識迎接統一、點亮祖國的歷史；不過若我在之前身故，即便化為白骨，我也願意在此迎接統一之日的到來。」

全斗煥於23日上午8時45分被妻子李順子發現倒臥在廁所，獲報抵達現場的警消人員於上午9時12分確認其死訊。

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