日研究：Delta病毒變異到「自我毀滅」　關鍵酵素害它自爆

▲新冠病毒。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者吳美依／綜合外電報導

日本疫情急速降溫，去年8月高峰期每日新增2.3萬例，直到3個月前Delta病例仍居高不下，如今日增確診數僅140例左右，東京19日甚至只通報16人染疫。日本國立遺傳學研究所認為，Delta病毒負責修復基因突變的酵素「nsp14」發生變化，使得毒株來不及修復錯誤、繼續複製，最終步入「演化的死路」，自我毀滅。

遺傳學教授井上逸朗向《日本時報》坦言，同事們看見這個結果都非常震驚，「我們相信，隨著突變越來越多，它最終成為一種有缺陷的病毒，無法自我複製。有鑑於病例沒有增加，我們認為，在突變的某些時刻，它直接走向了自然滅絕。」

研究指出，病毒自我複製時，基因會經歷隨機的「複製錯誤」，隨著時間推移，病毒組成改變，這種突變可能會讓病毒更容易傳播、躲避免疫或引發更嚴重疾病，但在某些情況下，也可能步入「演化的死路」。

▲英國學者認為，日本的防疫措施更可能是疫情緩和主因。圖為日本涉谷街頭。（圖／達志影像／美聯社）



英國雷丁大學教授克拉克（Simon Clarke）指出，「病毒累積太多突變，因此無法再複製。當你感染了這樣的病毒，它就會消失。」他比喻，「一個沒有孩子的人，遺傳物質會停滯、走到盡頭。但這不代表其他人停止繁衍後代。」

儘管如此，克拉克也指出，病毒「自我毀滅」通常只發生在少數病例，「我很難相信，日本所有新冠病毒同時來到演化死路，這似乎是個奇怪的假設。」

一些專家認為，日本的口罩政策，以及完整接種率超過75％，才是成功遏止疫情的關鍵。克拉克也認為，日本採取的公衛措施，更可能是降低感染數的主因，「生活周遭仍有許多足以感染人類的病毒，直到我們有足夠免疫力，或者打破傳播鏈」才能遏止疫情，而2003年的SARS可能就是因此平息。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，影劇閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google