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美國首次被列為「民主倒退國家」　關鍵轉捩點與他有關

▲▼川普支持者6日曾在華府國會大廈發生暴動，過程中有5人意外身亡。（圖／路透）

▲美國首次被列入「倒退民主國家」名單中，IDEA指出關鍵轉捩點在川普落選後，美國人民開始激進，甚至引發暴動。（圖／路透）

實習記者黃靜芸／綜合報導

國際民主與選舉協助研究所（International IDEA）22日表示，美國首次被列入「倒退民主國家」的年度名單，從2019年開始「明顯惡化」，至於全球有超過四分之一的人生活在倒退的民主中，隨著專制或混和型政府的加入，比例上升至三分之二以上。

據半島電視台（Aljazeera）報導，IDEA的評估基於約160個國家50年來的民主指標，將它們分為三類：民主國家（分為「民主退步」及「民主建全」）、混和型政府和專制政權。

一份標題為《2021年全球民主狀況》（Global State of Democracy 2021）的報告指出，「今年我們第一次將美國列為倒退，但我們的數據表明倒退的現象大約是在2019年開始的」，「歷史性的轉折點是在2020-2021年，當時美國前總統川普質疑2020年美國大選結果的合法性」。

此外，這份報導中也寫到，在過去十年中，世界上退步的民主國家數量翻了一倍，除了美國等「成熟民主國家」外，該名單還包括歐盟成員國匈牙利、波蘭和斯洛維尼亞。去年上榜的烏克蘭及北馬其頓，因情況有所改善，於今年被除名。而馬利和塞爾維亞則已經不在名單上，因為他們不再被視為民主國家。當緬甸從民主政體轉變為專制政權時，阿富汗和馬利從之前的混和型政府轉被歸類為為專制政權。

該組織的秘書長薩莫拉 （Kevin Casas-Zamora）表明，「美國民主的明顯惡化，從對可信選舉結果的競爭、壓制參與的努力及失控的兩極化趨勢擴張，是最讓人擔心的事態發展之一」。

根據該組織的評估，全球共有98個民主國家，是近幾年來最少的一年，以及20個混和型政府，包括俄羅斯、摩洛哥和土耳其，以及47個專制政權，包括中國、沙烏地阿拉伯、衣索比亞和伊朗。在2020年，連續5年轉像威權主義的國家數量超過了享受民主化的國家，該組織預計這一趨勢將延續到2021年。

此外，薩莫拉也表示，在混和和權威國家中加入倒退的民主國家，「我們談論的是世界上70%的人口」，「這告訴你，民主的質量發生了根本性的嚴重問題」。而有5個國家也值得被關注，他們被列為過去十年「民主衰退最嚴重的國家」，分別是土耳其、尼加拉瓜、塞爾維亞、波蘭及巴西。

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