德國新冠增長全球最高！接種率僅68%　政府狂催打：不然今冬會死掉

▲德國衛生部長史巴恩警告，未接種疫苗者可能會在今年冬天後病逝。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

德國目前正面臨迄今為止最嚴重的新冠疫情，國內病例迅速增長至疫情以來的最高水平，許多醫院的病床也早已滿載。德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）22日嚴厲警告，「到今年冬天為止，德國所有人不是接種疫苗，就是從新冠中康復，或者就是病逝」。

據BBC報導，第4波新冠疫情強襲德國，高傳染性的Delta病毒讓疫情持續惡化，境內在過去24小時就新增了3萬643宗新冠病例，比前一週多出7000例，成為全球病例增長率最高的國家之一。

▲德國禁止未接種疫苗人士進入特定場合。（圖／路透）

然而，德國卻是西歐疫苗接種率最低的國家，全國只有68%國民完整接種了2劑疫苗，根本不足以讓疫情得到控制。為此，政府最近決定，未來將採取更嚴格的限制措施，禁止未接種疫苗者進入特定場所，並關閉國內數個知名的聖誕市集。

史巴恩22日表示，他確實反對強制接種新冠疫苗的措施，但注射疫苗是一種「道德義務」，因為它會導致其他人也受到影響，「自由意味著承擔責任，因此每個人都有義務去接種疫苗」。

史巴恩估計，「任何沒有接種疫苗的人都會在未來幾個月內因為缺乏保護力而被感染，到今年冬天為止，德國所有人不是接種疫苗，就是從新冠中康復，或者是病逝。」

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast