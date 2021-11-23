他擦完乳液上夜店狂歡　燈光一照秒後悔「全場卻嗨翻」意外爆紅

▲ 他擦防曬乳液上夜店，直接變妖怪。（圖／翻攝自TikTok／@jackremmington）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外一名男子和友人前往荷蘭一家夜店狂歡，出發前不忘做好保養，塗上有防曬係數的乳霜，沒想到很快就後悔，因為他進到昏暗的夜店裡才發現，整張臉在紫外線照射下一片慘白，就像戴上面具一樣。現場友人全被他逗樂，影片更是令眾多網友笑翻。

綜合外媒報導，這名男子不久前和友人赴荷蘭阿姆斯特丹遊玩，決定到一家有名的夜店朝聖，出發前為了臉部保濕，塗上有防曬係數的潤膚乳霜，沒想到在夜店燈光下有如默劇演員，畫面十分逗趣。友人雷明頓（Jack Remmington）拍下這段小插曲，上傳TikTok竟意外爆紅。

@jackremmington The level of respect I have for him sticking it out ♬ Oh No - Kreepa

影片中雷明頓寫下，「當SPF保濕霜擦得有點太多的朋友去了阿姆斯特丹的夜店，而廁所裡有紫外線的時候」，先是分享當地美景與一行人的合照，接著畫面便切換到夜店內，只見這名男子頂著一張白花花的臉，十分困窘，不時露出嚇人表情自嘲，一群友人則舉起大拇指大笑。

這段影片意外引發眾多網友關注，短短4天累計480萬次觀看及5.4萬讚，他們紛紛留言表示，「至少可以確定乳霜是有用的」、「他54歲的時候會看起來像24歲，到時候就換他笑了」、「護膚王」、「有做牙齒美白的話，這種燈光下也會很明顯」。

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