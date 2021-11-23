79歲拜登「再戰2024」拚連任　白宮發言人證實：他正有此意

▲美國總統拜登。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統拜登22日搭乘空軍一號，前往北卡州美軍基地布雷格堡（ Fort Bragg）參加感恩節活動之際，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）證實，拜登將於2024年競選連任，「是的，他正有此意。」

此前，《華盛頓郵報》就曾報導，拜登出席線上募款活動時，向盟友及一小群金主表示，他將投入2024年總統大選。與會的前賓州州長倫德爾（Ed Rendell）說，總統「公開發表的言論都是他所堅信的。如果他覺得體力或情緒無法勝任，就不會競選。」

綜合CNN、《路透社》等外媒報導，79歲的拜登近幾月支持率不斷下滑，其政府2022年期中選情堪憂，他的年紀也是一大考量，若真的連任，結束第二任期時已高齡86歲。上述原因讓部分民主黨人士好奇，拜登是否還會尋求下一個4年任期，也讓「接班人選」的傳言與臆測甚囂塵上。

▲各大美媒紛紛指出，拜登及賀錦麗失和。（圖／路透）



如果拜登不選2024，理應成為接班人的副總統賀錦麗是否出線，卻飽受外界質疑。美國CNN等各大媒體報導，賀錦麗在白宮裡慘遭邊緣化，與拜登關係失和、互相怨懟；《福斯新聞》甚至爆料，2人關係可能已經糟糕到，拜登想要撤換副手的程度。

根據《今日美國》及薩福克大學（Suffolk University）上周公布的民調結果，拜登支持率跌至新低，僅剩37.8%，賀錦麗卻更低，僅剩27.8%。

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