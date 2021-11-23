真子「紐約人妻」生活首曝光！卸公主光環獨自逛超市　回家還迷路

EXCLUSIVE: Japan's Princess Mako is seen shopping for towels at Bed, Bath & Beyond for first time since arriving in NYC https://t.co/14N787Mrux — Daily Mail Online (@MailOnline) November 22, 2021

記者王佩翊／編譯



日本秋篠宮文仁親王長女小室真子14日與新婚丈夫小室圭一同搭機赴美，《每日郵報》就獨家捕捉到真子褪去皇室身分後在美國的平民生活。只見真子有別於在日本的全身套裝，身穿一襲軍綠色長外套配寬筒牛仔褲，獨自一人到住家附近的超市買菜，身旁沒有隨扈，回家時還不小心迷了路，不過看得出來已經開始慢慢習慣紐約生活。



根據《每日郵報》報導，小室真子才剛到美國一個多禮拜，她19日獨自到超市買了一些生活用品，而她推著推車花了約一個半小時陸續挑選了浴巾、衣架、收納籃以及衛生紙等日用品，最後到櫃檯結帳，身邊也沒有任何隨扈跟隨。有別於在日本作為皇族時的正式包頭與素色套裝，真子將黑長直髮放下，身穿軍綠色大衣、深色寬筒牛仔褲以及黑色靴子，顯得十分隨意自在。





結束完購物行程後，真子提著大包小包走回家，不過她卻在路上迷了路，還向路人問路，經過反覆不斷確認後，她才終於找到正確的路，並順利在晚上6時回到家。小室圭也早已在家門口等著她，並接過購物袋，完全就是新婚夫妻的樣子。

兩夫妻隔天也一同出門逛街，真子同樣穿著前一天到超市購物的寬筒牛仔褲與黑色靴子，不過外套則是從長大衣換成軍綠色短版刷毛外套，而丈夫小室圭則是穿著灰色的刷毛外套，兩人並肩而行，時不時還會交頭接耳閒聊。



小室夫妻目前住在曼哈頓柯林頓區的高級公寓，內部配有最新型的洗衣機、烘衣機等電器，還有24小時保全。除此之外，還有各項高級公設可以使用，每月租金最少4809美元起跳（約新台幣13.3萬）。不過事實上，小室圭因為在紐約律師考試中失利，因此年薪可能從先前傳出的2200萬日幣（約新台幣500萬元），大跳水成600萬日幣（約新台幣146萬元），光靠他的薪水恐怕難以負擔兩夫妻在美國的日常開銷。

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