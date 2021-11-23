　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美參議員指美日台韓應合作　建立抗中供應鏈

▲▼美共和黨籍參議員海格提（Bill Hagerty）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美共和黨籍參議員海格提主張美日台韓應合作抗中。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者楊明珠東京22日專電

美國前駐日大使、共和黨籍聯邦參議員海格提接受日本朝日新聞專訪時表示，為了建立足以對抗中國的供應鏈，美國、日本、台灣、韓國應加強合作。

朝日新聞電子版今天報導，海格提（Bill Hagerty）被問及「在建立對抗中國的供應鏈上，是否對於日本的作法存疑念」的問題表示，日本、韓國、台灣、美國應加強合作，這樣就有可能強化半導體等領域的經濟關係。為了彌補供應鏈的脆弱性，日本應投資（台、韓等）中國以外的市場，將台、韓等當成長期的經濟夥伴。

儘管美國總統拜登與中國國家主席習近平日前舉行視訊會談，但美中對立關係不見改善，東亞局勢仍面臨難局。

對此，海格提表示，美國的安全保障上的成功，關鍵在於與日本加強同盟關係，尤其是在中國加強充滿惡意的態度之際，美日同盟關係更須強化。

海格提指出，中國在南海破壞珊瑚礁建造人工島，這實質上就是建軍事設施，這地區距離世界上來往最頻繁的船舶航路很近。中國在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）動作頻頻，也入侵台灣的領空。中國在新疆維吾爾自治區進行種族滅絕（genocide）、剝奪了香港的民主、自由。

他說，在經濟領域，中國竊取智慧財產、對產業提供補助金，與中國企業的競爭是不公正的，要在中國經商的話，參與的壁壘高，相當困難，須討好中國共產黨才行。中國企業並非與美日等國在同樣的規則中做競爭。

另外，被問及對日前的美中高峰會的評價時，海格提表示，拜登要求進行「普通的競爭」，但中國共產黨不會在一般的基礎上做競爭的。他認為拜登的想法太天真，美國與同盟國日本應以堅毅、強硬的態度面對中國才是。

對於日本首相岸田文雄表示要大幅增加日本的防衛（國防）預算一事，海格提表示肯定，並認為日本增加國防預算的同時，提升防衛能力是很重要的。

曾任美國駐日本大使的海格提說，自己在擔任駐日大使任內多次視察美日聯合指揮所演習「Yamasakura」（山櫻），確認了美日透過共同行動加強防衛能力的情形。他認為，日本增加國防預算的話，美日在技術上的互相運用性就能提高。

對於日本前首相安倍晉三所倡議的「自由且開放的印度太平洋」（FOIP），海格提予以讚賞。他說，美國前總統川普採用了這個概念，拜登也持續採用。拜登政府重視澳、美、日、印度的四方安全對話（Quad），也建立了澳、英、美組成的三方安全聯盟（AUKUS）架構，這些都值得支持。

被問及對拜登政府有何期待時，海格提答說，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）沿襲美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）把新疆維吾爾自治區所發生的事態稱為「種族滅絕」的看法，但拜登政府在這個問題上並沒對中國施加壓力，對香港也是。阿富汗的事態使得中國、俄羅斯更得寸進尺了。

對於日本的防衛預算，華府方面要求應是國內生產毛額（GDP）的2%以上的聲浪增高。

對此，海格提表示，防衛預算增額意味著貢獻將增大，美國的國防預算支出是GDP占比3.5%至5.5%，派美軍駐留日本、歐洲，在世界部署，但同盟國或友好國若連防衛預算要增至GDP占比2%都有困難的話，美國實在無法向子孫說明。

他說，美國投入GDP占比3.5%至5.5%的國防預算是在增加子孫的負債。而身為美國同盟國的日本不增加防衛費負擔，維持著比美國還充實的社會福利，這樣美國無法向子孫交代，美國對此感到不滿。

有關美日貿易談判停滯不前一事，海格提表示，自己在擔任駐日大使時對於美日貿易談判盡心盡力。對於拜登政府的貿易代表戴琪（Katherine Tai）努力想深化美日貿易關係，予以肯定。貿易必須是基於公正且互惠的條件才行。

針對美國駐日大使提名人易曼紐（Rahm Emanuel）的人事案在美國參議院是否能順利過關一事，海格提表示，期盼早日過關，因為日本在印太地區以及世界，在戰略上是美國最重要的同盟國。在經濟、軍事、國防上共享利益。

他說，美日共同面對北韓、俄羅斯、中國的威脅，這些威脅都在日本的大門口。美日關係需有強而有力的美國駐日大使。對於這項駐日大使的任命速度慢，他感到焦急，易曼紐也感到焦急。

►GORE-TEX仙女色外套現省3360元！

ET快訊
狗仔爆汪小菲早有新歡「20多歲又貌美」：比他還有錢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

連環殺手心軟放過他　他竟藏超狂身份轉身開槍奪命！現場影片曝

美參議員指美日台韓應合作　建立抗中供應鏈

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境

俄潛艦21年前沉沒118死　俄上將爆真相「與北約潛艦相撞」

北韓唯一航空公司「空姐顏值曝光」　揭飛機餐有漢堡：台灣難吃到

東京電力宣布「福島核廠2員工疑受輻污」　原因曝光

英國首相強生演說找不到稿　跟企業大老闆尬聊「佩佩豬」

全球挺彭帥「台灣卻失聲」　日媒《產經》台北支局長：有點失望

拜登提名共和黨鮑爾連任「聯準會主席」　道瓊開盤上漲155點

日經分析：「中國霸凌不丹」軍事道路直穿境內　移民村莊蠶食領土

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

李善彬《酒鬼》又睡了崔始源　沒脫褲子坐馬桶..他嚇壞：不能直接上！

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

2m蟒蛇把家貓吃掉！躲進天花板　專家徒手拉出「飼主看蛇肚心碎」

交往7年「前女友」嫁小2歲男人！　三重醋男超不爽持鐵鎚攻擊丈夫

連環殺手心軟放過他　他竟藏超狂身份轉身開槍奪命！現場影片曝

美參議員指美日台韓應合作　建立抗中供應鏈

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境

俄潛艦21年前沉沒118死　俄上將爆真相「與北約潛艦相撞」

北韓唯一航空公司「空姐顏值曝光」　揭飛機餐有漢堡：台灣難吃到

東京電力宣布「福島核廠2員工疑受輻污」　原因曝光

英國首相強生演說找不到稿　跟企業大老闆尬聊「佩佩豬」

全球挺彭帥「台灣卻失聲」　日媒《產經》台北支局長：有點失望

拜登提名共和黨鮑爾連任「聯準會主席」　道瓊開盤上漲155點

日經分析：「中國霸凌不丹」軍事道路直穿境內　移民村莊蠶食領土

陳昊森曾收傻眼聖誕禮物！　自曝「與很多男生不同」睡前必做一件事

連環殺手心軟放過他　他竟藏超狂身份轉身開槍奪命！現場影片曝

24K黃金現蹤！好市多「黑五限定」第2波下殺品快看　還有超夯單品

第15輪分流預約！「3種疫苗齊開」還可混打　6類對象別錯過

揭仲／共軍登陸作戰模式威嚇台海　國軍新「防衛作戰構想」又如何回應

前法官開庭遲到掰「電腦故障」罰63萬　6個月後宣布選議員

美參議員指美日台韓應合作　建立抗中供應鏈

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境

夫妻斜槓年薪百萬喊「5年財富自由」　聞氫哥神回3疑點笑翻網

俄潛艦21年前沉沒118死　俄上將爆真相「與北約潛艦相撞」

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

國際熱門新聞

北韓唯一航空公司揭密　空姐顏值曝光

60秒快閃搶百貨公司　80人搭25車逃逸畫面曝

挺彭帥台灣失聲　日媒體人：遺憾

英首相演說找不到稿　跟大老闆們尬聊佩佩豬

俄潛艦21年前沉沒118死　俄上將爆真相

日經分析：中國霸凌不丹　軍事道路直穿領土

華盛頓最大懸案！賣糖女童遇害62年後偵破

東京電力：福島核廠2員工疑受輻污

人妻偷吃外國男　尪當街攔車抓姦

愛犬和神秘白影玩　男一看嚇爆

拜登提名鮑爾連任聯準會主席　道瓊開盤上漲

他擁真實34cm　曝「巨根歪歪」坐到痛爆

同時讓母女懷孕　男開車想輾死腹中胎

即／高端獲澳洲許可！　將可申請EUA

更多熱門

相關新聞

加入CPTPP讓台灣脫胎換骨

加入CPTPP讓台灣脫胎換骨

在台灣的投資、貿易都有極佳表現之餘，最大挑戰之一是因應全球氣候變遷的淨零排放目標與環保問題，二是難以隨經濟成長改善的薪資水準與勞動條件。加入CPTPP，正是解決問題的最佳外來驅動力。

拜登提名鮑爾連任聯準會主席　道瓊開盤上漲

拜登提名鮑爾連任聯準會主席　道瓊開盤上漲

中陶鬧僵斷交？　「這個國家」撐腰

中陶鬧僵斷交？　「這個國家」撐腰

中國在南海射出高超音速導彈　美：技術超越世界

中國在南海射出高超音速導彈　美：技術超越世界

同時讓母女懷孕　男開車想輾死腹中胎

同時讓母女懷孕　男開車想輾死腹中胎

關鍵字：

美國北美要聞ˋ朝日新聞日本南韓台灣

讀者迴響

熱門新聞

資深男星在家暈倒「糖尿病併發過世」享壽74歲

超商店員遭殺！4大超商「勸導改制度」

一天不限一顆蛋！醫曝「這吃法」膽固醇狂降18%　

猛撞捲入車底　女騎士不治

經紀人無奈曝鄧佳華「私底下為人」

說好進軍AV界！鄧佳華揭真相「一直貶低我」

女師轉行跑外送　佛系接單9個月：財富自由了

快訊／新店男送完小孩遭槍擊身亡　侯友宜下令：全力緝凶

狗仔爆汪小菲早有新歡「20多歲又貌美」：比他還有錢

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

PTT認證「正妹數學老師」近況曝光！推咖啡5天募到26萬元

大S官宣離婚…張蘭秒開直播：可憐我兒子

前師大快攻手陳昱翰傳意外離世

人妻「整條食道都爛了」暴瘦剩36kg！醫心疼曝原因

最冷時刻來了　彭啟明：最低12度

更多

最夯影音

更多
八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆
陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面