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特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境

▲▼國際撐彭帥台灣卻幾乎失聲　矢板明夫：十分遺憾。（圖／路透社）

▲國際奧會雖和彭帥通話，但彭帥被迫照稿演出的可疑性很高。（圖／路透社）

文／中央社倫敦22日綜合外電報導

人權團體國際特赦組織（Amnesty International）今天指出，國際奧會（IOC）與中國女網名將彭帥進行視訊通話，已令自身陷入險境，因為這樣的通話是為了向外界保證彭帥安全無虞。

曾在世界女子網球雙打排名第一的彭帥，昨天與國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）視訊通話，宣稱自己安好無恙。西方國家政府和全球網壇對她是否安好，日益表示關切。

對於國際特赦組織的說法，中國外交部尚未應媒體電郵要求加以談論。

特赦組織中國問題研究員阿卡德（Alkan Akad）表示：「國際奧會已陷入險境，他們原本應該極為謹慎，避免加入可能侵犯人權狀況的粉飾安排。」

「以往我們曾看過各種類似事例，當事人別無選擇，只能說出別人要他說的話。」

阿卡德呼應世界女子職業網球協會（WTA）今天稍早的談話指出，這項視訊通話幾乎沒有說服力，無助於緩和外界對彭帥是否安好的疑慮。

他說：「中國政府、尤其是國營傳媒一向有此紀錄，即在有人失蹤後不久，捏造此人談話或強迫此人說些言不由衷的話，有時會在電視鏡頭前說。」

阿卡德呼籲中國政府，調查彭帥的性侵指控，並確保受害者能夠自由發聲而不致蒙受不良後果。

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