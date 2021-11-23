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「地表最正啦啦隊女神」驚洩床照！細肩帶秀香肩＋雪乳…網暈爆

▲陳怡叡擁有超人氣。（圖／翻攝自陳怡叡IG）

▲陳怡叡擁有超人氣。（圖／翻攝自陳怡叡IG，下同）

記者閔文昱／綜合報導

曾演出《刻在你心底的名字》等多部國片的「樂天女孩」啦啦隊成員陳怡叡（Yuri），外表甜美、身材火辣，被譽為「地表最正的啦啦隊員」，時常在社群分享個人美照，累積32.1萬粉絲追蹤，人氣超高。她日前曬出一張穿著寬大的襯衫的床照，雪乳若隱若現，火辣模樣讓網友狂噴鼻血！

時常在社群網站分享日常以及美照的陳怡叡，22日在IG PO出一張性感美照，只見她略帶慵懶的側躺在床上，露出細滑香肩、鎖骨，嘴角帶有一抹淺淺微笑，在在橘黃色的燈光下，顯得嫵媚動人，而文中則寫著「一切安排大概就是命吧」，為整篇貼文又增添了些許神秘感。

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▲陳怡叡擁有超人氣。（圖／翻攝自陳怡叡IG）

網友看完紛紛留言，「好美，這表情」、「妳是最棒的 要相信自己！」、「一切都是最好的安排」、「好漂亮Yuri」、「很美」、「叡叡加油」、「加油努力 別想太多」、「辣辣的」、「認識你也是命，認命了」、「真美，成熟嫵媚，外加性感」、「迷惘的誘惑 這是命啊」、「這張會懷孕」、「哇是要跟我們索命啦～樂天Yuri女神太火辣了」。

陳怡叡先前推出寫真集，大秀超有料好身材，因為長期在啦啦隊的體能訓練下，開拍前只有提前戒醣和冰，輕鬆就能展現鍛鍊有成的勻稱身材，羨煞在場工作人員，就連體力上也異於常人，連續幾天馬不停蹄、早出晚歸的拍攝工作，完全不顯疲態，敬業的配合完成拍攝。

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