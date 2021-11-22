彭帥與IOC主席視訊「報平安」　WTA：不足以化解擔憂

▲儘管中國公開了彭帥最近動向的畫面，IOC也聲稱彭帥目前非常安全，但WTA依舊對彭帥的健康與安全表示擔憂，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

中國網球女將彭帥自曝遭前副總理張高麗性侵後幾乎銷聲匿跡，儘管國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）22日宣稱已和彭帥進行30分鐘的視訊通話，不過國際女子網球協會（WTA）依然對彭帥的健康狀況與人身安全表示擔憂。

據路透社報導，IOC在22日宣布，主席巴赫已和彭帥取得聯繫，並進行了長達30分鐘的視訊通話。彭帥在通話中表示，她在北京的家中十分安全，也希望她的隱私能獲得尊重。不過WTA的發言人指出，「我們很高興能在最新的影片中看到彭帥的近況，但這不足以消除WTA的擔憂。」

WTA希望得知彭帥的健康狀況，以及她是否被允許在不受審查或脅迫的情況下自由發言。WTA強調，即使中國釋出相關畫面，WTA的訴求也不會改變，即對彭帥指控的性侵案進行全面、公平和透明的調查。

在彭帥的動向備受國際關注之際，多個組織也同時呼籲各國抵制即將在明年2月舉行的北京冬奧。WTA也威脅道，他們會就此事退出中國的賽事。中國官媒《環球時報》的總編胡錫進21日上傳了彭帥在北京出席網球賽事的影片和照片，試圖緩解國際聲浪，卻被WTA認定「並不可信」。

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