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印度破獲逾80公斤黃金走私案　1台嫌被捕

▲黃金,金價。（圖／視覺中國CFP）

▲當局19日在德里殷德拉．甘地國際機場貨運站攔截到這批黃金，價值約4億2000萬盧比（約新台幣1億5700萬元）。（圖／視覺中國CFP）

文／中央社台北22日電

印度稅收情報署日前在機場截獲多達80餘公斤的走私黃金，逮捕數名嫌犯，包括一名台灣人。駐印度代表處正密切關注調查進展，並已協調印度方准許探視涉案的台灣人。

印度稅收情報署（DRI）接獲情報，於19日在德里殷德拉．甘地國際機場貨運站攔截到這批黃金，價值約4億2000萬盧比（約新台幣1億5700萬元）。

這批黃金外層被鍍上鎳，偽裝成變壓器疊片，夾藏在電鍍機組件裡面，從香港運抵德里。

印度執法人員根據這批貨的收件人地址，循線逮捕一名台灣人、一名中國人、兩名韓國人和數名印度人，並分別在他們位於古爾岡（Gurgaon）和查塔普爾（Chattarpur）的居所，又搜出5.4公斤的黃金。他們目前均已被收押禁見。

駐印度代表處在第一時間接獲通報。中華民國駐印度代表葛葆萱今天表示，他將與印度相關單位聯繫，協助配合調查及申請領事探視，要求印度方保障台籍嫌犯的合法權益。

印度黃金走私猖獗，根據印度黃金政策中心（India Gold Policy Centre）的資料，每年走私進印度的黃金平均達300噸。

黃金走私涉及印度海關法，若罪名成立，最高可判處7年有期徒刑。

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