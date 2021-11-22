紐西蘭宣布12月初解封　「分顏色」展開防疫新規！奧克蘭暫為紅燈

▲紐西蘭逐步解封，自12月3日起將結束嚴格防疫限制。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

紐西蘭總理阿爾登22日表示，從12月3日將結束嚴格的疫情限制，全境將實施新的防疫生活模式，並允許第一大城奧克蘭（Auckland）的所有企業重新恢復營運。至於何時開放國際邊境管制，則尚未有定論。

根據路透社報導，阿爾登（Jacinda Ardern）聲明中提到，Delta病毒存在於此且不會消失是堅定的事實，但由於境內達成高接種率、燈號分級系統與疫苗通行證等最新安全措施，紐西蘭已經做好了應對疫情的準備。報導稱，其防疫新政依據病毒暴露程度與疫苗接種率等數據，將各地區劃分為紅色、橙色或綠色的不同燈號分級。

▲紐西蘭下月將實施新的防疫生活模式，依疫情狀況將各地區劃分成紅燈、橙燈與綠燈等級規範。（圖／路透）

報導指出，Delta變異株疫情中心、第一大城奧克蘭近來已經封鎖長達90多天，儘管最近有部分措施逐漸解除，但下月3日仍將從紅燈等級開始，規定必須戴口罩、限制公眾集會，惟企業可以正常營運。阿爾登表示，目前紐西蘭符合資格者大約有83％已經完全接種疫苗，而88％的人已接種一劑疫苗。此前，紐國政府宣布，符合資格者完整接種達9成比例後，將解除封城，改以紅綠燈號系統控制疫情。

報導稱，紐西蘭的國際邊境管制仍將維持關閉，何時重啟尚未有定論。紐西蘭航空（Air New Zealand）22日表示，受到境管開放與否影響，截至年底前，紐航已經取消逾1000架次飛往鄰國澳洲的航班。澳洲今夏爆發新的Delta疫情後，紐西蘭自8月起已取消針對澳洲旅客入境免隔離的措施，並維持嚴格的邊境封鎖。

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