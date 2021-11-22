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丈夫自稱可預知未來　熟女親手活埋「讓他得到永生」

▲▼屍體、遺體、殺人、行兇、殺害、太平間、停屍間。（圖／達志影像／美聯社）

▲在女兒不斷追問之下，拉娔西米這才坦白是自己親手活埋納加拉。（示意圖／達志影像／美聯社，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合外電報導

印度東南部城市清奈（Chennai）一名55歲婦女上周親手活埋59歲丈夫，然而這件事情她並沒有告知女兒，直到女兒發現爸爸不見人影追問之下，才坦白一切。該名婦女宣稱，她只是依據丈夫的遺願進行活埋，讓他獲得永生。

綜合Times Now等外媒報導，55歲婦女拉克西米（Lakshmi）與59歲丈夫納加拉（Nagaraj）平時住在清奈郊區Perumbakam，其實納加拉好幾年前參觀多間宗教寺廟後，便開始對外宣稱可直接和老天爺溝通交流，獲得上天祝福且能預測未來，更說自己是名神職人員。不僅如此，他還在自家後院打造一座小寺，向前來參拜的人傳遞預言。

然而18日這天，夫妻倆的女兒出差一周返家後，發現不見納加拉身影，對此拉克西米起初宣稱，爸爸只是外出參拜。然而到了20日還是不見納加拉，在女兒不斷追問之下，拉克西米這才坦白一切，說是自己親手活埋納加拉。

警方引述消息指出，納加拉16日出現胸痛後告訴拉克西米，他的生命已經走到盡頭，只要把他活埋，他就能獲得永生，在納加拉失去意識後，拉克西米找來2名工人，以裝設水箱的理由讓對方挖出一個大坑。到了17日這天，她親手埋葬納加拉。

警方目前已在埋葬地點挖出納加拉的遺體，並啟動驗屍流程，最終驗屍報告將確認納加拉當初是否被活埋，一旦確認是活埋，這起事件將改成謀殺案。

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