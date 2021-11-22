市值140億大麻藏商業倉庫！美警一舉破獲加工廠　逾百人落網

▲美國警方起獲價值高達5億美元的非法加工大麻，下同。（圖／翻攝自Facebook／Oregon State Police）

記者葉睿涵／綜合報導

美國奧勒岡州警方在一次搜捕行動中起獲50萬磅非法的加工大麻，黑市價值保守估計約為5億美元（約新台幣140億元）。外媒聲稱，隨著大麻合法化銷售在全美範圍不斷增長，目前的非法大麻已經超出了執法部門的取締能力。

綜合CNN等美媒報導，奧勒岡州警方18和19日在白城（White City）搜查了至少5座用來加工、晾曬、分裝大麻的商業倉庫，並起獲大量大麻和一把槍。警方估計，這批大麻約有50萬磅，若以黑市的價格來看，其價值至少可達5億美元。警方表示，這起案件相當複雜，因此還需要數週的時間來進行調查。

在初步調查中，警方拘捕了至少100多人，其中有數人是居住在倉庫內的外來移工。他們的生活條件很差，連自來水也沒有，警方在捉住這些移工並進行筆錄後已將他們釋放。

報導稱，這起案件顯示，目前州內的非法大麻已超出了執法部門的取締能力。奧勒岡州在2015年將娛樂性大麻合法化。法律規定，21歲及以上的成年人可以在規定的範圍內使用大麻，不過生產大麻依舊是不合法的。

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