　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

提醒客人戴口罩　南韓超商女店員「慘遭搧巴掌倒地」施暴影片曝光

記者張寧倢／編譯

台灣發生超商店員被刺身亡的重大案件，而南韓昨日下午也傳出類似事件。一名推特用戶曝光的監視器畫面顯示，一名超商女店員要求顧客戴上口罩，沒想到，男子竟然直接出手掌摑，而且他一巴掌就將女店員打倒在地，可見當時力道之大。

▲▼南韓超商女店員遭顧客掌摑倒地。（圖／翻攝自推特／@ehdns_0604）

▲南韓超商女店員提醒顧客戴上口罩，卻慘被掌摑倒地。（圖／翻攝自推特／@ehdns_0604）

根據《韓聯社》報導，網友@ehdns_0604於21日下午5時42分將監視器畫面上傳至推特，並在文中寫道，「真的太生氣而沒辦法再忍耐了。友人打工時請客人戴上口罩，結果竟被打了耳光。」影片至今已突破95萬人觀看、4.8萬人轉發。

這段45秒的影片中可以看出，年輕的女店員指著自己臉上的口罩，示意男性顧客配合戴口罩，接著一邊將商品裝袋，沒想到顧客突然舉起左手用力地搧摑女店員的右臉，害她不堪巨大衝擊力而跌倒在地，而男子施暴後卻若無其事地拎著袋子離開超商。報導稱，據影片上傳時間推測，事發時間應是21日下午，但地點未明。

網友紛紛痛批，「提起民事和刑事訴訟吧！」、「瘋了吧」、「太震驚了」、「一定要報警，不要私下和解」。另外，發出貼文網友也解釋，因為肖像權問題而遮住了加害者的長相，而女店員只露出背影，且已經獲得她同意不用另外上馬賽克遮掩。 

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►GORE-TEX仙女色外套現省3360元！

ET快訊
6樓高路樹突倒塌！　整棵重摔砸房毀車
9歲女童遭性侵棄屍　62年後挖墳驗DNA偵破了
S Hotel爆改名！大廳擺滿大S美照　內部人士低調回應
休旅車「高仇恨值停法」慘遭私刑！　網狂喊療癒
台鐵月台「開槍驅鳥」！民眾嚇壞　副站長道歉了
女大生搭捷運低頭偷哭！　高中妹「1舉動」太暖心
快訊／連千毅正式提告鄧佳華！　美女經紀人：求償2千萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

華盛頓最大懸案！9歲賣糖女童遭性侵棄屍　62年後挖墳驗DNA偵破了

性侵綁架女友13歲女兒　惡男「同時讓母女懷孕」開車想輾死腹中胎

南韓前總統朴槿惠「再度住院」！治療多處部位疼痛...未透露病名

全球民主現況報告　美國首度列入倒退名單

市值140億大麻藏商業倉庫！美警一舉破獲加工廠　逾百人落網

宏都拉斯大選倒數中　路透：左翼候選人勝選「可能與台斷交」

提醒客人戴口罩　南韓超商女店員「慘遭搧巴掌倒地」施暴影片曝光

歐洲疫情急爆發！各國「加強防疫」逼民眾打疫苗　最新管制一次看

美聖誕遊行遭車衝撞至少5死40傷　目擊者稱駕駛「高速蛇行撞人」

澳洲重啟邊境救經濟！已接種者12月可入境　暌違18月再迎留學生

中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了

黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

5千萬隻螃蟹大軍「爬滿地遷徙」　多到像假的！澳洲建橋封路18天

勸戴口罩遭刺殺店員最後身影曝　父親心碎：為何上個班就丟了命

花1個月終找到「卡石縫失蹤山友」　跑山獸見遺體嘆：不要忽略壞天氣

地勤裝卸人員一次整理45個行李　貨艙空間小＋全程彎腰超耗體力

2m蟒蛇把家貓吃掉！躲進天花板　專家徒手拉出「飼主看蛇肚心碎」

巷口竄機車！他急「跨線閃避」　逆衝對向車道...撞死無辜騎士

華盛頓最大懸案！9歲賣糖女童遭性侵棄屍　62年後挖墳驗DNA偵破了

性侵綁架女友13歲女兒　惡男「同時讓母女懷孕」開車想輾死腹中胎

南韓前總統朴槿惠「再度住院」！治療多處部位疼痛...未透露病名

全球民主現況報告　美國首度列入倒退名單

市值140億大麻藏商業倉庫！美警一舉破獲加工廠　逾百人落網

宏都拉斯大選倒數中　路透：左翼候選人勝選「可能與台斷交」

提醒客人戴口罩　南韓超商女店員「慘遭搧巴掌倒地」施暴影片曝光

歐洲疫情急爆發！各國「加強防疫」逼民眾打疫苗　最新管制一次看

美聖誕遊行遭車衝撞至少5死40傷　目擊者稱駕駛「高速蛇行撞人」

澳洲重啟邊境救經濟！已接種者12月可入境　暌違18月再迎留學生

中信兄弟總冠軍賽門票追平史上最高　統一獅飆破隊史新高

前往北美？外媒驚爆前HKA教練Chawy加入LCS豪門隊伍

陸寒潮、暴雪、海上大風三警齊發　氣象主播「綁架」情境劇搏眼球

iPhone能接到未來的電話？日期驚見「12／23」好謎　網：是暗號

鄭文燦質疑核四立場　朱立倫回嗆：桃園嚴重治安事件「你還在搞政治」

展現追食意願！擱淺偽虎鯨奇蹟存活　命名「亮鯨鯨」為牠加油

前富邦洋投傑斯遭強襲球擊中頭部　倒趴在地、球彈到右外野界外

世新經濟邀美馬學者跨國視訊　探討後疫情時代的經濟轉變與展望

華盛頓最大懸案！9歲賣糖女童遭性侵棄屍　62年後挖墳驗DNA偵破了

國中軟聯／鄭鈞澤完投勝壓新明　中山國中抱回隊史第4冠

旅行社妹宣傳片太兇狠　網「焦點錯亂」狂重播！神人開門更誇張

國際熱門新聞

60秒快閃搶百貨公司　80人搭25車逃逸畫面曝

即／高端獲澳洲許可！　將可申請EUA

彭帥與國際奧會主席視訊　稱一切安好

車禍死者躺冰櫃7小時　家屬認屍嚇「還在呼吸」

16歲女坐車「疏忽1動作」　下秒翻車亡

高官爽吃「灑鹽哥」金箔牛排　小販慘被傳喚

比Delta更強「超級變種」現蹤時間點曝

男把睡著女友留車上　被載走性侵

馬斯克命令員工：3件事沒做到「馬上辭職」

正妹盛裝約會　被男伴秒叫Uber趕回家

3姐弟吃完「同碗泡麵」後相繼死亡

彭帥事件延燒　五眼聯盟商討杯葛北京冬奧

CNN：彭帥事件可能衝擊北京冬奧

立陶宛總理：未和一中政策衝突

更多熱門

相關新聞

立委批蔡英文不關心店員　監委已登記調查

立委批蔡英文不關心店員　監委已登記調查

桃園市龜山區一間超商21日清晨疑因店員規勸顧客戴口罩，引發犯嫌蔣姓男子不滿，竟在離開後返回持刀刺死店員，時代力量立委陳椒華質疑，總統蔡英文都沒有在關心，監察院應該儘速啟動調查。對此，監察院秘書長朱富美22日表示，今天早上已經有監委登記，監察院會立刻搜整資料。

超商店員遭刺死震驚全國　江啟臣翻出「蔡英文就職演說」怒了

超商店員遭刺死震驚全國　江啟臣翻出「蔡英文就職演說」怒了

她被前男友跟蹤！警方晚12分到...遭砍臉亡

她被前男友跟蹤！警方晚12分到...遭砍臉亡

「怕冰棒融化」想插隊被拒！男酸店員：不懂彈性

「怕冰棒融化」想插隊被拒！男酸店員：不懂彈性

即／紙雕師揮12刀！超商店員遺體複驗結果曝

即／紙雕師揮12刀！超商店員遺體複驗結果曝

關鍵字：

超商店員南韓提醒戴口罩口罩店員日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新店男送完小孩遭槍擊身亡　侯友宜下令：全力緝凶

快訊／大S、汪小菲協商離婚！

曾滿街穿「極度乾燥」外套！跌神壇關鍵曝

大S「兒女處境很尷尬」被汪小菲狂踩底線！

全程不到10秒！咖啡豆進口商家門遇埋伏「槍決慘死」

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

黑社會3寶人妻控「被迫淪法院高層玩物」

大S訴請離婚關鍵原因！汪小菲頻失控

《我的祕密花園》歌手嫁總裁！淡出演藝圈9年宣布離婚

印度神童預言4災難！同門女占星師點頭：這時恢復正常

60秒快閃搶百貨公司　80人搭25車逃逸畫面曝

大S官宣離婚…張蘭秒開直播：可憐我兒子

冠軍跌破眼鏡！「懶癌末期患者」星座Top3

重機女神被前任踢爆「睡完我還想睡我兄弟」

男猝死家中！爆肝月薪超傻眼

更多

最夯影音

更多
中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了

中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了
黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

5千萬隻螃蟹大軍「爬滿地遷徙」　多到像假的！澳洲建橋封路18天

5千萬隻螃蟹大軍「爬滿地遷徙」　多到像假的！澳洲建橋封路18天

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面