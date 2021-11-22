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光洋科馬堅勇遭檢舉「高科技專利輸陸」　告發人身分曝光

▲光洋科公司派代表馬堅勇，對股東們的力挺與不離不棄，致上謝意。（圖／馬堅勇團隊提供）

▲光洋科董事長馬堅勇遭告發涉嫌違反《證交法》非常規交易及特別背信罪。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

光洋科(1785)經營權大戰再爆爭議，媒體報導，董事長馬堅勇遭人告發，從2016年起，接連主導「群揚興」、「華鈞興」2項專案，將光洋科投入巨額成本開發的高價值、高科技專利複製到大陸，涉嫌違反《證券交易法》非常規交易及特別背信罪，據了解，提出檢舉的，正是先前曾與馬上演過內鬥戲碼的光洋科創辦人陳李賀。

2016年間，光洋科爆發員工盜賣黃金450公斤案後，當時的董事長兼總經理陳李賀向調查局自首，以不當會計作法遞延累積損失約17億元，假帳時間長達5年，陳李賀請辭職務下台，公司遭處分下櫃。

▲▼光洋科前董事長陳李賀(中)。（圖／資料照）

▲陳李賀(中)曾自首光洋科假帳案並請辭。（圖／資料照）

曾在光洋科擔任總經理的馬堅勇，在債權銀行支持下，接手經營光洋科，2017年初，光洋科重新上櫃，隔年，陳李賀宣布要爭取補選董事席次，一度引發光洋科內鬥，最後馬堅勇團隊穩住經營權，但陳李賀並未就此罷手。

據了解，陳李賀是在2020年間，向調查局檢舉告發，馬堅勇涉嫌從在2016年底，無視與債權銀行的協議，未經銀行團審核就向大陸官方申請設立公司，並在光洋科內部成立「群揚興」專案，固定召集中高階主管開會，後來群揚興專案被董事會糾正撤銷，又有大陸投資人成立「華鈞興」公司，馬堅勇疑似參與討論在大陸建廠，生產項目包括碳鈀觸媒、ITO 靶材等，光洋科投入鉅額成本的高價值、高科技技術，目前案件仍在調查單位釐清中。

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