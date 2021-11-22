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南韓前總統朴槿惠「再度住院」！治療多處部位疼痛...未透露病名

▲▼南韓前總統朴槿惠今年7月20日曾住進首爾聖母醫院接受治療。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓前總統朴槿惠今年7月20日曾住進首爾聖母醫院接受治療。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

今年69歲的南韓前總統朴槿惠因「閨蜜門」干政案而入獄服刑，豈料今（22）日再度因為治療身體多處部位疼痛問題，而住進三星首爾醫院接受治療，為今年第3度的住院治療。

根據《韓聯社》、《News1》報導，南韓法務部於22日下午透露，前總統朴槿惠於該日從位於京畿道義王市的首爾看守所，轉移至首爾市江南區三星首爾醫院，在醫療團隊的悉心照料下住院治療身體多處部位的疼痛症狀，至於出院的時間仍未決定。

朴槿惠自從入獄後，曾於2019年9月前往首爾市瑞草區的首爾聖母醫院接受左肩旋轉肌破裂手術，之後在該醫院住了2個多月；今年初則因為與確診新冠肺炎的工作人員有過密集接觸，而安排住進首爾聖母醫院接受篩檢、隔離，隨後在該院接受20天的治療；今年7月因須觀察左肩手術部位復原情況、治療腰部疼痛，安排住進首爾聖母醫院，直到1個月後才出院。

報導指出，先前朴槿惠都是前往首爾聖母醫院接受治療，如今卻改為前往三星首爾醫院，引發外界擔憂朴槿惠是否健康亮起紅燈。南韓法務部對此解釋，「是經過患者與主治醫師協商後，才決定換另一間醫院治療。至於具體的疾病名稱，則因個人健康隱私而不便對外公開。」

據悉，朴槿惠因為「閨蜜門」干政案、向多位國家情報院長收賄等，今年1月在大法院（最高法院）更審中被判處20年有期徒刑、罰金180億韓元、追討犯罪所得35億韓元定讞。

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