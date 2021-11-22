華盛頓最大懸案！9歲賣糖女童遭性侵棄屍　62年後挖墳驗DNA偵破了

▲美國9歲女童蘿潔絲（Candy Rogers）1959年慘遭性侵謀殺，案件經過62年後終於偵破。（圖／翻攝自推特，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

華盛頓州第二大城斯波坎（Spokane）1959年發生9歲女童性侵謀殺案，儘管當時曾經朝有類似犯罪前科的名單調查，但警方遲遲沒有找到足夠的證據逮捕嫌疑人，直到案發62年後，調查人員與實驗室專家合作，透過新穎的DNA技術採集到精液樣本，終於讓犯人身份水落石出，偵破華盛頓州立時最長的懸案之一。

根據《紐約郵報》報導，1959年3月6日年僅9歲的女童蘿潔絲（Candy Rogers）在斯波坎中西區兜售薄荷糖，家人從傍晚等到夜間都未見蘿潔絲返家，很快地，警方、居民與其他組織共1200人投入搜索行動，由於當時沒有手機、隨身GPS等裝置，調查人員僅能靠著散落在地上的一盒盒薄荷糖推測女童去向，數周後，蘿潔絲的遺體在距離住家11公里的樹林灌木叢中被尋獲。

▲受害女童蘿潔絲。

斯波坎警方聲明指出，接下來幾個月裡，調查人員搜集數千條線索卻沒有一條足以證明犯人身分，因為當時性犯罪者沒有特別注記，但聯繫了幾名類似前科者也未能順利逮捕。經過62年後，斯波坎調查警員2021年初與與華盛頓州警犯罪實驗室專家合作，協請德州一家驗室提供最先進的DNA檢測方法，從女童衣服上採集出精液樣本，經資料庫比對DNA後，將嫌疑人範圍縮小到三兄弟。

三兄弟中唯一育有子女的約翰（John Reigh Hoff）相當可疑，警探和約翰的女兒見面後取得了她的DNA樣本，結果顯示，約翰女兒與犯人樣本的相關性是普通人群的290萬倍。不過，因為約翰已經逝世，警方申請搜查令後開棺收集約翰遺骨上的DNA，最終發現女童身上檢出的精液DNA屬於約翰的機率，比隨機抽取無關人員的機率高出2.5兆倍，才確認了犯人就是約翰。

Candy Rogers Was Murdered in 1959. Cops Finally Know Who Did It. https://t.co/NZRdiqc4oL — TrueCrimeNewsFix (@crime_fix) November 22, 2021

警方表示，約翰當年犯案時才20歲，住在中西區距離被害人住處大約1.6公里外，他殺害9歲女童蘿潔絲的2年後，又強行脫下一名女性的衣服並用她的衣服將其綑綁、試圖勒斃，所幸被害女性活了下來，約翰因此入獄6個月且遭陸軍開除軍籍，後來做過幾年推銷員，直到1970年，約翰在31歲時輕生離世，將不會有刑事審判或相關法庭辯論。

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