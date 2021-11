華盛頓最大懸案！9歲賣糖女童遭性侵棄屍　62年後挖墳驗DNA偵破了

▲美國9歲女童蘿潔絲(Candy Rogers)1959年慘遭性侵謀殺,案件經過62年後終於偵破。(圖/翻攝自推特,下同)

華盛頓州第二大城斯波坎(Spokane)1959年發生9歲女童性侵謀殺案,儘管當時曾經朝有類似犯罪前科的名單調查,但警方遲遲沒有找到足夠的證據逮捕嫌疑人,直到案發62年後,調查人員與實驗室專家合作,透過新穎的DNA技術採集到精液樣本,終於讓犯人身份水落石出,偵破華盛頓州立時最長的懸案之一。

根據《紐約郵報》報導,1959年3月6日年僅9歲的女童蘿潔絲(Candy Rogers)在斯波坎中西區兜售薄荷糖,家人從傍晚等到夜間都未見蘿潔絲返家,很快地,警方、居民與其他組織共1200人投入搜索行動,由於當時沒有手機、隨身GPS等裝置,調查人員僅能靠著散落在地上的一盒盒薄荷糖推測女童去向,數周後,蘿潔絲的遺體在距離住家11公里的樹林灌木叢中被尋獲。

斯波坎警方聲明指出,接下來幾個月裡,調查人員搜集數千條線索卻沒有一條足以證明犯人身分,因為當時性犯罪者沒有特別注記,但聯繫了幾名類似前科者也未能順利逮捕。經過62年後,斯波坎調查警員2021年初與與華盛頓州警犯罪實驗室專家合作,協請德州一家驗室提供最先進的DNA檢測方法,從女童衣服上採集出精液樣本,經資料庫比對DNA後,將嫌疑人範圍縮小到三兄弟。

三兄弟中唯一育有子女的約翰(John Reigh Hoff)相當可疑,警探和約翰的女兒見面後取得了她的DNA樣本,結果顯示,約翰女兒與犯人樣本的相關性是普通人群的290萬倍。不過,因為約翰已經逝世,警方申請搜查令後開棺收集約翰遺骨上的DNA,最終發現女童身上檢出的精液DNA屬於約翰的機率,比隨機抽取無關人員的機率高出2.5兆倍,才確認了犯人就是約翰。

