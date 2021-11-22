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歐洲疫情急爆發！各國「加強防疫」逼民眾打疫苗　最新管制一次看

▲▼比利時布魯塞爾21日群眾反對防疫措施、引起衝突，警方動用強力水柱鎮壓。（圖／路透社）

▲比利時布魯塞爾21日群眾反對防疫措施、引起衝突，警方動用強力水柱鎮壓。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

新冠肺炎病毒如同復燃的死灰，春風吹又生，其實歐洲各國即便疫苗接種覆蓋率如此之高，但仍免不了疫情升溫的命運！近來，包括德國、荷蘭、比利時、義大利、奧地利等國確診者激增，隨著政府再度繃緊神經實施更嚴格的防疫政策，招致民眾不滿走上街頭，甚至因此爆發流血衝突。

根據《BBC》報導，比利時的疫苗接種覆蓋率在歐洲國家算較高，然而近來卻也免不了疫情升溫的命運，接種率最高的西法蘭德斯省反而成為感染比例最高的地區，為此政府實施「新冠通行證」制度，禁止未接種疫苗者進入餐館、酒吧等公共場所，且在宣導配戴口罩的政策也變得更嚴格，而大部分比利時人一周須居家工作4天。

比利時再度嚴格實施防疫政策，導致約3萬5千多名群眾憤怒走上首都布魯塞爾的街頭，繞行歐盟總部，一些示威者甚至向警方投擲煙火，而警方則使用催淚瓦斯與高壓水柱回擊。

▲▼荷蘭鹿特丹有抗議群眾點燃自行車與摩托車。（圖／路透社）

▲荷蘭鹿特丹有抗議群眾點燃自行車與摩托車。（圖／路透社）

荷蘭政府也因確診病例激增而實施「新冠通行證」制度，封鎖政策從上周末起實施3周，餐廳、酒吧需於晚間8時以前關門、體育賽事禁止球迷入場，導致群眾走上街頭宣洩不滿。

當地時間20日，荷蘭鹿特丹的抗議活動演變成暴力示威，警方開槍鎮壓1個晚上，而海牙則是有蒙面歹徒向警察投擲煙火、點燃腳踏車，甚至還有人向載有病患的救護車扔石頭，警方則動用馬匹、警犬、警棍驅趕群眾。

而身為歐洲第一個將接種疫苗納入法律要求範圍的國家，奧地利同樣也面臨疫情升溫的窘境，政府宣布實施新一波效期長達20天的全國封鎖計畫，並表示明年2月起將強制民眾接種疫苗，導致數萬人聚集在首都維也納舉行抗議活動，示威者揮舞國旗、寫有「自由」字樣的橫幅，並高喊著「抵抗」，還對警察發出噓聲。

▲▼克羅埃西亞首都塞格勒布擠滿抗議人潮。（圖／路透社）

▲▼克羅埃西亞首都塞格勒布擠滿抗議人潮。（圖／路透社）

▲▼克羅埃西亞首都塞格勒布擠滿抗議人潮。（圖／路透社）

至於在克羅埃西亞，則有數千名群眾聚集在首都薩格勒布，表達政府規定公家機關工作人員須強制接種疫苗的憤怒；在義大利政府要求進入工作場合、大眾場所、公共交通工具須出示「綠色通行證」，數千名抗議者聚集在羅馬馬克西穆斯競技場表達抗議。

另外，法國位於東加勒比海上的海外省瓜地洛普（Guadeloupe）也有群眾發起抗議，在抗議活動演變成暴力活動後，夜晚的騷亂導致數十間商店被洗劫一空、甚至有商店被放火焚燒，為此法國當局正增派數十名警察前往當地鎮壓。

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