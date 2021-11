美聖誕遊行遭車衝撞至少5死40傷　目擊者稱駕駛「高速蛇行撞人」

▲一輛紅色休旅車衝過路障撞進遊行人群中,多人死傷。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國威斯康辛州沃基夏(Waukesha)21日聖誕遊行發生休旅車衝撞人群的驚悚事故,當局現已證實此事件造成至少5人死亡、40人受傷,傷者包括多名孩童,一名嫌疑人被拘留。依據目擊者的說法,休旅車當下顯然是以最高速度撞進人群中,多人被撞飛。

TRIGGER WARNING: DISTURBING VIDEOA viewer sent in horrifying video the moment a red SUV plowed through a crowd during the #Waukesha Holiday Parade. Its currently unclear how many people have been injured. Updates to come on @tmj4 pic.twitter.com/u6q10VgTJ1