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梅根想選美國總統？　外媒曝「美200年歷史」憲法修正案恐不允許

▲▼英國哈利王子夫人梅根（Meghan Markle）。（圖／路透）

▲英國哈利王子夫人梅根（Meghan Markle）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

英國哈利王子與夫人梅根（Meghan Markle）移居美國後，曾有消息指出，梅根已經在美國民主黨建立人脈，目標是入主白宮，成為美國首名女總統。不過，美國憲法專家指出，美國一項200年歷史的憲法規定，任何擁有外國授予貴族頭銜的人，都被禁止擔任聯邦職務，這也代表著梅根除非完全拋棄英國王室頭銜，否則就無法實現美國總統夢。

根據《太陽報》報導，梅根雖然至今都未表態過要踏入美國政壇，但她積極參與政治的行為，仍讓外界認為，她有總有一天會參選美國總統。例如她在近日就致電共和黨籍議員，呼籲支持有薪產假，電話中還自稱是「薩塞克斯公爵夫人」（Duchess of Sussex）。

事實上，一名美國憲法專家向《每日電訊報》表示，美國國會在1810年通過了一項名為《貴族頭銜修正案》（Titles of Nobility Amendment）的憲法修正案，修正案將剝奪任何接受「皇帝、國王、親王或外國政權」所授予貴族頭銜之人的美國公民身份，也不允許擔任聯邦職務。

▲▼梅根、哈利和英國女王。（圖／路透）

▲梅根、哈利王子和英國女王。（圖／路透）

據了解，這部修正案在211年前推動的目的是，當時法國皇帝拿破崙（Napoleon Bonaparte）的幼弟傑羅姆（Jérôme Bonaparte）和美國社交名媛帕特森（Elizabeth Patterson）結婚，而美國國會擔心傑羅姆可能會在美國競選公職，從而讓美國被納入法國版圖，所以才提出了這項修正案。

當時修正案已送交至各州立法機構等待批准，而美國國會未給本修正案的批准設立時間限制，所以這部法案遲遲沒有確立，但也沒有被廢止，若要重新獲得批准，則需要另外26個州同意。曾著有憲法歷史專書的柯瓦爾（John Kowal）認為，這部憲法修正案會變成兩黨阻止梅根參選的利器。

柯瓦爾表示，目前沒有公開使用外國貴族頭銜來參與美國政治選舉的先例，但英國有讓王室成員不參與政治的傳統，所以梅根在美國參與政治的一舉一動都非常有爭議性。如果她選擇不加入民主或共和黨，而是以獨立參選人身分競選，「兩黨可能會罕見地達成共識，利用這項憲法修正案來阻止她參選。」

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