紐約地鐵隨機殺人！男子遭「尖刀刺脖」亡　警公布在逃兇手影像

▲32歲乘客羅尼(左)搭地鐵遭隨機刺殺,警方公布在逃兇手影像(右)。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

美國紐約地鐵出現隨機刺殺事件,有名男子在21日半夜持刀刺進一名乘客的脖子,導致該名乘客大量失血身亡;紐約警方也公布兇手的影像,希望大眾可協助指認。據統計,紐約地鐵近來犯罪案件頻傳,與去年同期相比,增加了140%。

綜合外媒報導,曼哈頓中城34街-賓州車站(34th Street-Penn Station)21日半夜12時許發生隨機刺殺事件。當時有一名戴著黑色口罩、頭戴白色棒球帽和格紋連帽上衣、皮膚黝黑的男子,在一輛北上的列車中,持刀朝著32歲乘客羅尼(Akeem Loney)的脖子狂刺;據了解,羅尼當時正坐在位子上打嗑睡,沒有查覺到對方靠近。

WANTED for HOMICIDE: Do you know this guy? On 11/21/21 at approximately 12:17 AM, on board a northbound "2" train near Penn Station, the suspect stabbed a 32-year-old male in the neck, causing his death. Any info? DM @NYPDTips, or anonymously call them at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/Xb4dmW6DDC