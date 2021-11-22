紐約地鐵隨機殺人！男子遭「尖刀刺脖」亡　警公布在逃兇手影像

▲32歲乘客羅尼（左）搭地鐵遭隨機刺殺，警方公布在逃兇手影像（右）。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

美國紐約地鐵出現隨機刺殺事件，有名男子在21日半夜持刀刺進一名乘客的脖子，導致該名乘客大量失血身亡；紐約警方也公布兇手的影像，希望大眾可協助指認。據統計，紐約地鐵近來犯罪案件頻傳，與去年同期相比，增加了140％。

綜合外媒報導，曼哈頓中城34街-賓州車站（34th Street-Penn Station）21日半夜12時許發生隨機刺殺事件。當時有一名戴著黑色口罩、頭戴白色棒球帽和格紋連帽上衣、皮膚黝黑的男子，在一輛北上的列車中，持刀朝著32歲乘客羅尼（Akeem Loney）的脖子狂刺；據了解，羅尼當時正坐在位子上打嗑睡，沒有查覺到對方靠近。

WANTED for HOMICIDE: Do you know this guy? On 11/21/21 at approximately 12:17 AM, on board a northbound "2" train near Penn Station, the suspect stabbed a 32-year-old male in the neck, causing his death. Any info? DM @NYPDTips, or anonymously call them at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/Xb4dmW6DDC — NYPD NEWS (@NYPDnews) November 21, 2021

羅尼被緊急送往附近醫院後，仍因大量失血宣告不治，嫌犯也在行兇完後立刻逃離車站，目前警方已經公布監視器畫面，希望民眾可以協助指認兇手。執法部門匿名消息人士指出，受害者雖然是無家可歸的街友，但目前正努力振作，在當地的市民足球隊非常有名，幾乎沒有犯罪紀錄，「這太瘋狂了，那傢伙只是坐地鐵，這真的太可怕了。」

根據統計，近來紐約地鐵犯罪案不斷上升，從11月8日至14日間，與去年同期相比，交通犯罪案件增加了140％。紐約警方數據顯示，今年到目前為止的重罪襲擊事件比去年增加30％，從307件增加到399件。

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