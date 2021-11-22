澳洲專家：有效嚇阻中國　才能避免台海戰爭

▲圖為國慶日CH-47SD直升機吊掛巨幅國旗。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者丘德真雪梨22日專電

澳洲戰略政策研究所執行董事詹寧斯撰文表示，為避免台海戰爭爆發將澳洲捲入衝突，澳洲必須有效地嚇阻中國。澳洲應該撤銷中資持有達爾文港租用權，以彰顯明確抗中的姿態。

曾任澳洲國防部戰略部門主管的詹寧斯（Peter Jennings）20日於澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）網站，發表「防衛台灣攸關澳洲安全」（Taiwan’s defence is vital for Australian security）文章。

文章指出，澳洲需要趕緊盤點自身抵禦嚴峻軍事衝擊的戰力，並且需要因應中國武力犯台初期的情勢，做好準備。

詹寧斯同意澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）13日所說的，假如中國侵略台灣而美國又協防台灣，將「無法想像」澳洲不加入馳援。

詹寧斯表示，假如台海戰事爆發，澳洲、日本以及印太地區眾多國家都會被捲入衝突；而享有民主政治的台灣假如在未挑釁中國的情況下受到攻擊，全球民主國家將會無法坐視。

詹寧斯提醒，中國為了攻台而做的備戰工作，不會局限於對台灣。中國很清楚，要成功侵台必須先發制人，要以大軍壓境並且趕在美國動員印太地區部隊之前拿下台灣，而且還要儘可能地阻撓美國和盟友馳援台灣。

詹寧斯又提醒，中國攻台期間，將會試圖包圍台灣鄰近海域和空域，驅離其他國家的民用和軍用飛機及船隻，以便癱瘓南海和東海的貿易和交通。若是如此，前往澳洲的貨運船隻也將會停擺。

詹寧斯還提醒，隨著台海戰事爆發，民用和軍用衛星將會被癱瘓；中國將會針對敵對國家的電力網、醫院等基本設施，以及政府單位，發動網路攻擊；中國將會採取一切辦法，以便滋擾、擾亂和拖慢台灣的盟國。

詹寧斯預料，在中國攻台初期，美國空軍將會分散於日本、關島和夏威夷，而且會在澳洲北部部署大量戰機。美國的戰略是增加中國攻擊美國戰機的難度。

因此詹寧斯認為，澳洲政府的當務之急是撤銷中國嵐橋集團澳洲子公司持有澳洲北領地（Northern Territory）達爾文港（Port Darwin）租用權99年的合約。

詹寧斯指出，達爾文港是澳洲抵擋中國滲透多個大平洋島國的前哨據點，也是澳洲盟國部隊用作嚇阻中國軍事擴張的停靠港口。

詹寧斯說，中資持有達爾文港的租用權，已成為AUKUS三方安全聯盟（澳、美、英）和四方安全對話（Quad，澳、美、日、印度）「卡在喉嚨的骨頭」。

詹寧斯表示，要是撤銷中資持有達爾文港的租用權，澳洲將明確展示挺台抗中的姿態。澳洲必須有效力嚇阻中國，才有可能避免中國在台海發動戰爭。

達爾文港是全澳洲最北面和最靠近亞洲的深水港。由於達爾文港於第二次世界大戰曾遭日軍轟炸，再加上當地自2012年起成為美國陸戰隊輪駐達爾文部隊（MRF-D）的派駐地點，因此達爾文港被視為澳洲重要戰略據點。

中國嵐橋集團持有的嵐橋集團澳洲子公司（Landbridge Group Australia），自2015年起取得達爾文港租用權長達99年後，持續成為澳洲的國安爭議焦點。澳洲輿論已多次呼籲撤銷有關租用合約。

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