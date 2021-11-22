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男徒手猛捉群蛇「唯獨牠慘被尻上天」影片瘋傳　網笑噴：是有仇嗎

記者張寧倢／編譯

國外Reddit論壇網友上傳一部「丟蛇影片」爆紅，畫面中有數十條蛇盤據在公路圍欄旁還不斷亂竄，眼看就要爬到馬路上，一名男子挺身而出將這些蛇輕輕地丟入邊坡草叢，其中唯獨一條蛇卻被拋得又高又遠，意外成為影片中的大亮點。網友也笑稱，「是不是跟牠有私人恩怨？」

▲▼國外一部丟蛇影片爆紅，網友一看笑噴「為何差別待遇！」（圖／翻攝自Reddit／@Christian1111111111）

▲國外論壇上的「丟蛇影片」爆紅，網友一看笑噴，紛紛為其中一條被丟最遠的蛇打抱不平。（圖／翻攝自Reddit／@Christian1111111111）

根據news.com.au報導，網友@Christian1111111111在Reddit論壇中發文寫道「為了避免蛇爬到馬路上被車輛壓扁的傢伙」，影片中大約30多條的蛇在山路旁邊不斷爬行亂竄，畫面令人感到心驚，但一名身穿條紋上衣的男子目睹這場面不但沒有害怕，反而還越過道路護欄，徒手將蛇或撥或扔地丟進樹叢間，不到30秒的時間就將路面的蛇群清理乾淨。

貼文發出不到一天就吸引了近萬名網友給好評、約400個留言串，網友紛紛表示，「太勇猛了！」、「為了救蛇而丟蛇」、「那些蛇可能會想說，你在跟我開玩笑嗎？我們才剛花了1小時努力爬上來！」、「看來他玩蛇梯棋（一種兒童桌遊）輸得很慘」、「搞不好他只是個討厭蛇的男子」、「下一部影片是有人在下面撿蛇回家燉湯」。

另外，許多網友指出「亮點」，救蛇男子動作原本都很輕柔，但唯獨其中一條蛇卻被拋得又高又遠，與對待其他蛇的方式有極大差距。網友們看了不禁笑稱，他簡直是朝空中「發射」了那條蛇，「為什麼有差別待遇！」、「是不是跟牠有私人恩怨？」、「我不懂為什麼有一條蛇被發射到太空軌道上」、「他對大多數的蛇都很好，但不知為何，他在快結束時把其中一條蛇丟上平流層」、「一條蛇走向了生命的終點」。

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