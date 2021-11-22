男熟睡中被潑酸毀容　震驚發現「凶手是最愛女友」崩潰逃家求救

Esther Afrifa jailed 14 years in UK for pouring acid on suspected cheating boyfriend https://t.co/lgvtZoblJD pic.twitter.com/C6fvqAAt3k — Ghana Guardian (@ghanaguardian1) November 21, 2021

記者李振慧／綜合報導

英國倫敦28歲女子阿弗里法(Esther Afrifa)懷疑男友外遇，竟然上網偷偷訂購硫酸，趁對方熟睡時冷血潑酸，還假裝有打電話叫救護車故意拖延就醫時間，導致對方徹底毀容，留下一輩子難以回復的傷勢。

事件發生在2019年12月21日凌晨3時30分，27歲男子波戈(Kelvin Pogo)在位於倫敦北部溫布利(Wembley)家中慘遭女友潑酸攻擊，阿弗里法先是將硫酸潑灑在他胸口上，導致身上穿的衣服被酸液腐蝕，第一時間他沒發現凶手就是女友，女友還安撫他已經打電話叫救護車，然而他在沙發上休息時又被再度潑酸。

臉部慘被硫酸腐蝕的波戈瘋狂尖叫逃到街上，於隔日上午9時在車站被警察發現才終於獲救。恐怖經歷讓他表示，「每當有人敲門我都怕有人會傷害我，她曾經是我的全世界，我不明白她為何會這樣對我」。

阿弗里法後來游盪在暗巷時被警方逮捕，被控2項嚴重身體傷害罪入獄14年。調查警官達伍德(Tom Dawood)表示，「受害者在事件中遭到受可怕傷害，事後還得忍受長達好幾個月的手術，我們十分高興阿弗里法因為可怕的罪行被繩之以法」。