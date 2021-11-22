狠父母「迷昏兒子」再淋油狂燒！恐怖疤痕曝　原因竟是不喜歡媳婦

Man's parents 'set him on fire after he married lover without their blessing' https://t.co/DKQZciiVAT — TrueCrimeNewsFix (@crime_fix) November 21, 2021

記者張方瑀／綜合報導

非洲盧安達有一名男子因為在沒有得到父母的允許下，擅自和另一名女子結婚，沒想到父母一起之下，竟趁著他不注意，在飲料中加入安眠藥將他迷昏後，直接在他身上淋汽油並點燃，所幸鄰居及時趕到救了他一命，但身體也因此留下了大片傷疤。

根據《鏡報》報導，住在非洲盧安達的克勞德（Mugabarigira Jean Claude）接受《非洲電視台》（Afrimax）訪問時，秀出了從脖子、胸口一路延伸到腹部的巨大燒傷疤痕，而這個恐怖的傷疤，竟然是他的父母狠心留下的。

克勞德說，他的當時拒絕了父母介紹的結婚對象，接著把自己早已認定的另一半伊馮娜（Yvonne）介紹給父母認識，結果讓父母感到非常地不開心，雙方也發生激烈爭吵。結果某次父母來探望他時，偷偷在飲料裡加入了安眠藥，趁他昏迷之後，直接將汽油淋在他身上並點燃。

幸運的是，鄰居立刻介入搶救讓他撿回一命，但仍住院22天才返家。沒想到，他的父母又在他出院後，跑到他家丟石頭攻擊妻子。現在這對夫妻也正考慮搬家，躲開來自親生父母的攻擊，目前也不清楚警方是否有介入調查。

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