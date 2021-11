加州大規模搶案！80人搶百貨公司搭25車逃逸畫面曝　全程不到60秒

▲美國「諾德斯特龍」百貨 。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國加州舊金山灣區「諾德斯特龍」(Nordstrom)百貨公司20日晚間遭80名歹徒洗劫,其中部份的人戴著滑雪頭罩、揮舞鐵撬襲擊店員,偷走大量商品後,衝出來分搭約25輛車逃逸,全程不到1分鐘。警方表示,這起大規模洗劫案讓部分當時正在購物的民眾嚇壞,目前已逮捕3人。

#Breaking About 25 cars just blocked the street and rushed into the Walnut Creek Nordstrom making off with goods before getting in cars snd speeding away. At least two people arrested at gunpoint. pic.twitter.com/AG3R94M9L3