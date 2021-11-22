加州大規模搶案！80人搶百貨公司搭25車逃逸畫面曝　全程不到60秒

▲美國「諾德斯特龍」百貨 。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國加州舊金山灣區「諾德斯特龍」（Nordstrom）百貨公司20日晚間遭80名歹徒洗劫，其中部份的人戴著滑雪頭罩、揮舞鐵撬襲擊店員，偷走大量商品後，衝出來分搭約25輛車逃逸，全程不到1分鐘。警方表示，這起大規模洗劫案讓部分當時正在購物的民眾嚇壞，目前已逮捕3人。

#Breaking About 25 cars just blocked the street and rushed into the Walnut Creek Nordstrom making off with goods before getting in cars snd speeding away. At least two people arrested at gunpoint. pic.twitter.com/AG3R94M9L3 — Jodi Hernandez (@JodiHernandezTV) November 21, 2021

綜合衛報、每日郵報等外媒報導，這起事件發生在20日晚間，當時約有25輛汽車停在諾德斯特龍百貨公司外面，搶匪衝進店內把大量商品裝進袋子、盒子後衝回車上，迅速逃離現場。

附近一家餐廳的經理巴瑞特（Brett Barrette）透露，案發的那一刻真的很恐怖，嫌犯戴著滑雪頭罩，且手持鐵撬等武器，這讓他嚇得趕緊把餐廳前後門都鎖上。

這起搶劫案全程不到1分鐘，有2名諾德斯特龍員工被襲擊，另名員工被胡椒噴霧襲擊。警方目前已逮捕3名嫌犯，3人將面臨觸犯搶劫、盜竊、持有贓物及非法擁槍等罪。

就在事發前一天，舊金山聯合廣場的多家高檔商店19日也被竊賊洗劫，嫌犯砸碎玻璃後偷走商品，同樣衝回車上逃離現場，包括知名品牌路易威登（Louis Vuitton）、芬迪（Fendi）、聖羅蘭（YSL）、Burberry等全都受害。

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