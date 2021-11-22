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10孩全都13歲前上大學！父母認「他們不是天才」...超強教養術曝

美國女子哈丁（左2）與丈夫基普（左3）教出10名小孩全都在13歲前進大學。（圖／翻攝自Mona Lisa Harding臉書）

▲美國女子哈丁（左2）與丈夫基普（左3）教出10名小孩全都在13歲前進大學。（圖／翻攝自Mona Lisa Harding臉書）

圖文／CTWANT

美國有一個「天才」大家庭，全家10位小孩全都在13歲前跳級上大學，令外界驚奇，不過現年53歲的母親哈丁（Monalisa Harding）堅稱，自己的小孩絕對不是天才，其優異的學業表現，全都要歸功於「高效」的家庭教育。

根據《每日郵報》報導，來自加利福尼亞的女子哈丁與丈夫基普（Kip）從高中唸書時，就開始交往，步入社會後也順利結婚，接著先後生下共10名小孩，且每一個孩子都在13歲前考取大學入學資格；他們的大女兒漢娜（Hannah）2004年時，才剛17歲就已經從蒙哥馬利奧本大學（Auburn University）畢業，獲得數學學士學位，此外年僅11歲的夭子也在2020年通過大學入學考試，目前家裡的小孩已經有8名兄弟姐妹在16歲左右的年紀從大學畢業。

哈丁一家的小孩全都學業表現優異。（圖／翻攝自Mona Lisa Harding臉書）

▲哈丁一家的小孩全都學業表現優異。（圖／翻攝自Mona Lisa Harding臉書）

此外，這些孩子不僅學業表現優異，事業上更是獲得非凡成就，兄弟姐妹中的六子在去年就考取律師資格，以19歲年紀成為阿拉巴馬州最年輕的律師，其他兄弟姐妹職業也令人稱羨，如醫生、建築師、火箭設計師等。

對於小孩的優異表現，哈丁堅稱她的小孩「不是天才」，並認為孩子的成功是因為他們夫妻倆堅持「在家教育」，哈丁表示「在家上學的本質是如此高效，比到學校上課更有效率，且任何人都做得到」。

目前哈丁與其丈夫基普目前正致力於推廣「在家教育」，除了受邀到美國各地進行演講、為有興趣的家庭提供諮詢服務，還共著一本書《The Brainy Bunch》詳細介紹在家教育的方法與技巧。

哈丁與丈夫基普目前致力於推廣在家教育。（圖／翻攝自Mona Lisa Harding臉書）

▲哈丁與丈夫基普目前致力於推廣在家教育。（圖／翻攝自Mona Lisa Harding臉書）

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