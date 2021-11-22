女護林員遭老虎埋伏　「訊號發不出去」同事驚恐目睹她被活活咬死

記者李振慧／綜合報導

印度一名女護林員近來在園區工作時，遭園區內10歲老虎埋伏攻擊，雖然在事發前她有注意到附近有老虎，沒想到特別繞道仍在同事面前被當場咬死，當時還有許多遊客在園區內等待老虎現身。

事件20日發生在錢德拉普爾(Chandrapur)的Tadoba-Andhari老虎保護區，46歲護林員杜曼(Swati Dhumane)在園區工作時，與3名同事一同步行在森林中調查老虎蹤跡，進行到一半時被10歲母老虎瑪雅(Maya)盯上，發現到時老虎約距離他們200公尺遠。

園方表示，杜曼一行人決定在原地等待老虎先離開，然而30分鐘後老虎一直沒動，他們便決定繞道穿過森林，結果走在最後面的杜曼慘遭咬死，其他3人雖然立即求救，但由於身處在森林深處信號不佳，只能無助看著慘案發生。

野生動物專家多特雷(Bandu Dhotre)表示，其實保育區老虎攻擊人類的事件十分罕見，「即使遊客常常跑到老虎附近，甚至不小心離得太近，但老虎從來不會發動攻擊，所以瑪雅攻擊護林員事件令人震驚」。據了解，這是該園區第三次發生野生動物攻擊人事件，之前2次分別發生在2017與2020年，官員提醒民眾入園參觀時要注意自身安危。

▼護林員在調查工作時被老虎咬死。（圖／示意圖／達志影像）