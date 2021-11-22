奧地利酒吧、聖誕市集全關了！反封城怒火延燒　歐洲連爆警民衝突

▲歐洲多地近日爆發反封城示威活動，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

奧地利新冠疫情再度升溫，政府日前宣布，全國將自22日起重新封城，並在2022年2月1日開始實施「疫苗強制令」，成為歐洲今秋第一個全國封鎖的國家。儘管其他歐洲國家並未祭出封城措施，但不少國家也已收緊防疫措施，引發許多民眾大感不滿，紛紛走上街頭抗議。

自新冠疫情爆發以來，奧地利已4度實施全面封鎖措施，自22日午夜開始，餐館、咖啡廳、酒吧、劇院、理髮店和其他非必要商店必須暫停營業，就連剛剛開放的聖誕市集也被下令關閉。政府一再收緊防疫措施的行為引爆了民眾的不滿情緒，多達4萬名群眾20日走上奧地利首都維也納的街頭，高喊「自由」、「抗議」等口號，表達強烈抗議。

這起反封城的風波也延燒到歐洲其他國家。比利時首都布魯塞爾20日有約3萬5千人在市中心示威，抗議當局加強防疫限制措施，以及可能強制接種疫苗。有示威者向警察投擲石頭和燃燒彈等危險物品，遭警方以水砲及催淚彈驅離。

正在實施「局部封城」的荷蘭也連續3天爆發街頭暴力示威事件。南部城市羅森達爾（Roosendaal）一所小學慘遭縱火，15人被捕；東部城市恩斯赫德（Enschede）也發布緊急命令，禁止人們夜間外出。自19日晚間爆發「暴亂狂歡」的鹿特丹（Rotterdam）和沿海城市海牙（The Hague）傳出有示威者朝警車投擲石塊與燃彈、放火燃燒自行車與警車等事件，造成多位警民受傷。

加勒比海法國屬地瓜德羅普（Guadeloupe）則已連續3晚發生不滿防疫措施而引起的暴動與劫掠，多輛汽車、建築物和警局被縱火，造成至少3人受傷。法國警方21日抽調了50名特種部隊到當地平息騷亂，至今已拘捕超過30人。

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