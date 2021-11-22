義大利小島「火山蠢動」居民緊急疏散　專家曝：前所未見

▲義大利武爾卡諾島（Vulcano）。（圖／CFP）

記者吳美依／編譯

義大利西西里島北側的武爾卡諾島（Vulcano）近期火山活動、空氣中硫磺氣體含量增加，市府下令疏散該島港區的150人，並且禁止遊客登島1個月。比薩大學火山學家皮斯托萊西（Marco Pistolesi）上月也談到該島「排放氣體、溫度及地震活動增加」的情況時直言，「對於了解這座島嶼的人來說，這也是前所未見的。」

《衛報》報導，市長喬爾詹尼（Marco Giorgianni）於19日表示，「數據顯示，（島上）氣體含量增加，引發了強烈擔憂，因為它們可能對公眾健康構成威脅。」當局指出，港區是接觸最多含硫氣體的地區，因此特別實施疏散令；也另外針對二氧化碳含量高於正常值的地區設立「紅色區域」，限制居民在晚間11時至6時不得隨意外出。

義大利國立地球物理與火山學研究所（INGV）表示，如果空氣中氧氣含量下降、重質氣體（heavy gases）增加，可能造成呼吸困難，帶來致命影響。

10月21日，一些島上民眾也通報，火山噴發氣體，導致寵物生病。居民隆巴多（Stefania Lombardo）說，「有一天，我突然發現我的10隻貓咪躺在地上，好像昏過去一樣。我也不太舒服，呼吸困難。醫師一開始以為只是恐慌症發作，後來證實是火山口噴出的氣體導致。」

武爾卡諾島上一次噴發已經是130多年前，從1888年8月2日持續至1890年3月22日。去年10月，義大利民防機構指出，武爾卡諾島的火山監測參數發生一系列重大變化，因此發布安珀警報。

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