　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

她被變態前男友跟蹤！「2度呼救」警察晚12分鐘才到　慘遭砍臉亡

▲▼由於GPS錯誤定位至首爾明洞，導致警方措施在第一時間內找到被害人。（資料照／達志影像）

▲由於GPS錯誤定位至首爾明洞，導致警方措施在第一時間內找到被害人。（資料照／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓再度傳出因情侶間「約會暴力」而致命的社會案件！一名居住在首爾市中區的30多歲女性A某，因不堪遭受前男友多次約會暴力而提分手，並向警方申請「身邊保護」（類似保護令），不料卻還是經常慘遭30多歲的前男友B某跟蹤至住處騷擾，在連續2次報案後慘遭砍臉殺害，送醫搶救仍宣告不治。

根據《韓聯社》，A某住在首爾市中區苧洞的一處住商混合大樓，她因不堪前男友B某跟蹤騷擾，於本月7日曾向警方申請「身邊保護」，直到事發當天（19日），B某於該日上午跟蹤至A某住處，而A某則待在家中。

19日上午11時29分，A某第一次利用警方提供的智慧手錶（具有GPS定位功能），呼叫警方前來現場支援，警方在經過3分鐘後，於11時32分來到定位顯示的中區明洞，由於系統標示的定位出現錯誤，導致警方在第一時間內未能成功找到被害者A某。

眼見變態前男友B某步步進逼，A某於11時33分第2度透過智慧手錶呼叫警方，不過定位系統還是顯示出錯誤的位置，加上明洞（南大門警察署）、A某所居住的苧洞（首爾中部警察署）2地之間距離500公尺，所隸屬警勤轄區並不同，2個警察署進行工作上的交接與協助，遲至8分鐘後，警方才於11時41分抵達A某的住處，不過早就為時已晚。

此時的A某頭部、臉部遭B某持刀刺傷，躺臥在血泊之中，研判是她在與B某談判的過程中突然遭受攻擊，儘管緊急送醫搶救，仍舊回天乏術；至於B某則是早先一步離開現場，搭乘大眾交通運輸工具離開首爾、前往大邱。從A某首度向警方求援、到警方到場的時間，兩者相差12分鐘。

報導更透露，其實該棟大樓的居民早就於11時36分向警方報案。外界痛批，警方無法釐清A某的所在位置、錯失黃金救援時間，才會導致悲劇發生。

首爾中部警察署調閱監視器後，於20日下午12時40分在大邱市的某住宿設施內成功逮捕B某，B某向警方坦承犯案。

《宇宙人外信》時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►GORE-TEX仙女色外套現省3360元！

ET快訊
蔡明興染Delta「包廂5人都確診」　神速康復原因曝
高雄3死詭異命案　夫妻、丈母娘同赴黃泉內幕曝
收入2000萬卻一毛稅也不用繳！　財政部要查了
起底大S「美魔女律師」超狂背景！　汪小菲43億財力被挖
快訊／大S離婚首發聲明！「兩人已決定和平解除婚姻關係」
ET民調／2024總統大選　他支持度最高！柯文哲僅21%
快訊／新店男送完小孩遭槍擊亡　侯友宜說重話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

正妹「化妝40分鐘」盛裝約會　男伴一看竟變臉！叫Uber把她趕回家

紐約地鐵隨機殺人！男子遭「尖刀刺脖」亡　警公布在逃兇手影像

男熟睡中被潑酸毀容　震驚發現「凶手是最愛女友」崩潰逃家求救

奧地利酒吧、聖誕市集全關了！反封城怒火延燒　歐洲連爆警民衝突

男路邊臨停把「睡著女友留在車上」　慘遭陌生男載走性侵

她被變態前男友跟蹤！「2度呼救」警察晚12分鐘才到　慘遭砍臉亡

澳洲專家：有效嚇阻中國　才能避免台海戰爭

狠父母「迷昏兒子」再淋油狂燒！恐怖疤痕曝　原因竟是不喜歡媳婦

參加寶寶派對返家遇襲！孕媽中11槍爆頭亡　「腹部中彈」一屍兩命

女護林員遭老虎埋伏　「訊號發不出去」同事驚恐目睹她被活活咬死

中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了

黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

勸戴口罩遭刺殺店員最後身影曝　父親心碎：為何上個班就丟了命

5千萬隻螃蟹大軍「爬滿地遷徙」　多到像假的！澳洲建橋封路18天

花1個月終找到「卡石縫失蹤山友」　跑山獸見遺體嘆：不要忽略壞天氣

2m蟒蛇把家貓吃掉！躲進天花板　專家徒手拉出「飼主看蛇肚心碎」

巷口竄機車！他急「跨線閃避」　逆衝對向車道...撞死無辜騎士

清大學霸上課不畫重點拒分心！　他揭K書4祕技：課後筆記才重要

正妹「化妝40分鐘」盛裝約會　男伴一看竟變臉！叫Uber把她趕回家

紐約地鐵隨機殺人！男子遭「尖刀刺脖」亡　警公布在逃兇手影像

男熟睡中被潑酸毀容　震驚發現「凶手是最愛女友」崩潰逃家求救

奧地利酒吧、聖誕市集全關了！反封城怒火延燒　歐洲連爆警民衝突

男路邊臨停把「睡著女友留在車上」　慘遭陌生男載走性侵

她被變態前男友跟蹤！「2度呼救」警察晚12分鐘才到　慘遭砍臉亡

澳洲專家：有效嚇阻中國　才能避免台海戰爭

狠父母「迷昏兒子」再淋油狂燒！恐怖疤痕曝　原因竟是不喜歡媳婦

參加寶寶派對返家遇襲！孕媽中11槍爆頭亡　「腹部中彈」一屍兩命

女護林員遭老虎埋伏　「訊號發不出去」同事驚恐目睹她被活活咬死

桌球世錦賽單打籤表　林昀儒16強有望對決莊智淵

正妹「化妝40分鐘」盛裝約會　男伴一看竟變臉！叫Uber把她趕回家

紐約地鐵隨機殺人！男子遭「尖刀刺脖」亡　警公布在逃兇手影像

男熟睡中被潑酸毀容　震驚發現「凶手是最愛女友」崩潰逃家求救

醫師男友送禮小氣「最貴400元」！　她心寒「因為沒嘿咻？」掀論戰

關穎不是非百萬名錶不可　戴透明時尚錶吸睛　

楊三郎大師曾塞紅包給他！畫家楊永福感念⋯堅持40年原因超動人

翻新老屋用「家具行推薦油漆工」　屋主看成果哭了：人為故意敲碎

改善巴金氏症小碎步　長庚大學研發智慧穿戴式裝置「魔法鞋」

民眾「大額消費」信心創新高！　國泰公佈最新調查結果

國際熱門新聞

60秒快閃搶百貨公司　80人搭25車逃逸畫面曝

彭帥與國際奧會主席視訊　稱一切安好

16歲女坐車「疏忽1動作」　下秒翻車亡

車禍死者躺冰櫃7小時　家屬認屍嚇「還在呼吸」

馬斯克命令員工：3件事沒做到「馬上辭職」

彭帥事件延燒　五眼聯盟商討杯葛北京冬奧

高官爽吃「灑鹽哥」金箔牛排　小販慘被傳喚

CNN：彭帥事件可能衝擊北京冬奧

立陶宛總理：未和一中政策衝突

休旅車衝撞遊行隊伍影片曝！　多人受傷

棕熊闖進小7　店員慘叫40秒影片曝

國際網總：持續聯絡彭帥本人

中外交降級　立陶宛議員：只增加反作用力

3姐弟吃完「同碗泡麵」後相繼死亡

更多熱門

相關新聞

NHK報導彭帥最新動向　中國遮斷變成黑畫面

NHK報導彭帥最新動向　中國遮斷變成黑畫面

中國網球女將彭帥自曝遭前副總理張高麗性侵後幾乎銷聲匿跡，就連海外媒體在中國播放與彭帥相關的新聞也遭阻擋，直接變成了黑畫面，讓外界對彭帥的動向與相關事件更為關注。

惡鄰砍女住戶「噴血1公尺」　女警嚇逃！

惡鄰砍女住戶「噴血1公尺」　女警嚇逃！

女友變心喊分手！男持刀砍殺19樓拋屍

女友變心喊分手！男持刀砍殺19樓拋屍

日本外相林芳正獲王毅邀「出訪中國」

日本外相林芳正獲王毅邀「出訪中國」

南韓電商龍頭Coupang股價慘跌！恐步下神壇

南韓電商龍頭Coupang股價慘跌！恐步下神壇

關鍵字：

日韓要聞南韓首爾約會暴力

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大S、汪小菲協商離婚！

曾滿街穿「極度乾燥」外套！跌神壇關鍵曝

大S訴請離婚關鍵原因！汪小菲頻失控

黑社會3寶人妻控「被迫淪法院高層玩物」

《我的祕密花園》歌手嫁總裁！淡出演藝圈9年宣布離婚

快訊／新店男送完小孩遭槍擊身亡　侯友宜下令：全力緝凶

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

印度神童預言4災難！同門女占星師點頭：這時恢復正常

大S「兒女處境很尷尬」被汪小菲狂踩底線！

冠軍跌破眼鏡！「懶癌末期患者」星座Top3

男猝死家中！爆肝月薪超傻眼

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

重機女神被前任踢爆「睡完我還想睡我兄弟」

好市多「黑五首日」精選商品先看！

60秒快閃搶百貨公司　80人搭25車逃逸畫面曝

更多

最夯影音

更多
中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了

中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了
黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

勸戴口罩遭刺殺店員最後身影曝　父親心碎：為何上個班就丟了命

勸戴口罩遭刺殺店員最後身影曝　父親心碎：為何上個班就丟了命

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面