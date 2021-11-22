馬斯克一秒變慈父！視訊會議曬萌娃　「X寶寶」狂揮手說嗨超吸睛

▲世界首富馬斯克日前帶著18個月大的兒子「X寶寶」一起出席視訊會議。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

世界首富馬斯克（Elon Musk）日前帶著18個月大的兒子「X寶寶」一起出席視訊會議，只見馬斯克抱著孩子露出難得的慈父微笑，而X寶寶不斷對著鏡頭說嗨，甚至指著老爸研發的火箭大喊，「車車！」

Hi the name is little Elon, I mean Baby X. @elonmusk pic.twitter.com/r4dF0qidY8 — Tesla Silicon Valley Club (@teslaownersSV) November 18, 2021

根據《獨立報》報導，特斯拉、SpaceX創辦人馬斯克17日參加與美國國家研究院太空研究委員會（National Academies Space Studies Board）舉辦的視訊會談時，他18個月大的兒子「X寶寶」X Æ A-Xii竟也一同亂入，從曝光的影片可以看到，兒子坐在馬斯克的大腿上，開心地手舞足蹈，不停對著鏡頭揮手說嗨，而馬斯克也從頭到尾保持超慈父微笑。

當播放SpaceX介紹影片時，螢幕上出現火箭運送畫面時，X寶寶就對著畫面大喊「車車！」馬斯克也笑了笑說，「這是火箭，對，在一輛大車上的火箭。」當火箭升空時，X寶寶也跟著發出「咻」的聲音。

馬斯克兒子的本名是X Æ A-Xii，但因為太難發音，所以媒體都習慣稱他為X寶寶。馬斯克在2020年5月4日與加拿大33歲歌手前女友格萊姆斯（Grimes）生下X寶寶；格萊姆斯曾解釋，「X Æ A-12」的X代表未知數，Æ是AI人工智慧和愛情的縮寫，A-12是2人最愛的SR-17黑鳥偵察機（A-12為SR-17的前身），戰鬥力強但不暴力，A同時也代表她最愛的歌曲《Archangel》。

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