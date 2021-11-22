休旅車衝進人群邊開槍影片曝！　威斯康辛州遊行隊伍多人受傷

TRIGGER WARNING: DISTURBING VIDEOA viewer sent in horrifying video the moment a red SUV plowed through a crowd during the #Waukesha Holiday Parade. Its currently unclear how many people have been injured. Updates to come on @tmj4 pic.twitter.com/u6q10VgTJ1 — Taylor Lumpkin (@TaylorLumpkinTV) November 22, 2021

▲影片請斟酌觀看。

文／中央社沃基夏21日綜合外電報導

美國「密爾瓦基哨兵日報」（Milwaukee Journal Sentinel）和其他當地媒體報導，一輛汽車今天在威斯康辛州沃基夏（Waukesha）衝入節日遊行隊伍中，造成多人受傷。

▲休旅車衝撞遊行隊伍。（圖／翻攝推特）

路透社目前還無法立即證實這起沃基夏事件的相關報導。沃基夏位於威斯康辛州第一大城密爾瓦基（Milwaukee）以西約32公里處。

「紐約郵報」（New York Post）報導，事發在當地下午4時40分過後不久。

社群媒體上一支影片中可見一輛紅色休旅車從遊行民眾後方加速衝撞，在第2隻影片中，同一輛車撞毀路障，警方朝著這輛車開槍。

有目擊者通報，休旅車的駕駛撞倒「幾名年長婦女」，同時間還朝窗外開槍。

在社群媒體推特（Twitter）流傳的沃基夏事件相關照片和影片中顯示，事發後，布滿耶誕燈飾的街道擠滿警車和救護車。夜幕低垂時，裹著厚重衣物的人們在街道上互相擁抱。