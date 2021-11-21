　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

CNN分析：「彭帥事件」可能衝擊北京冬奧

▲▼影／彭帥公開現身了！「燦笑揮手」參加青少年網球賽開幕式。（圖／翻攝推特）

▲彭帥公開現身，「燦笑揮手」參加青少年網球賽開幕式，但質疑聲浪不減。（圖／翻攝推特）

中央社西雅圖17日綜合外電報導

中國網球女將彭帥自曝遭前副總理張高麗性侵後幾乎銷聲匿跡，官媒公布畫面也無法平息外界對她人身安全與自由受限的疑慮。美媒分析，這起事件可能對明年初北京冬奧造成影響。

美國有線電視新聞網（CNN）20日刊登曼哈頓維爾學院（Manhattanville College）運動學教授巴斯（Amy Bass）的評論稱，事件曝光後，中國外交部一再拒絕就此發表評論，並聲稱這不是「外交問題」，但世界女子職業網球協會（WTA）仍決定率先站出來反對中國。相形之下，美國職籃NBA、國際奧林匹克委員會（IOC）的態度可說差異甚大。

巴斯認為，由於彭帥身為為三屆奧運選手，也是國際社會重要組成分子，國際奧委會應該重新檢視其既定的「沉默外交」（quiet diplomacy）政策。

儘管綜觀歷史，奧運之前的爭議事件並不算少見，但隨著北京完成再次主辦奧運的準備工作，圍繞中國的風暴卻愈演愈烈。

雖然美國總統拜登和中國國家主席習近平最近透過視訊會晤，此舉被認為有助雙方避免衝突，然而，拜登18日在白宮回應記者提問時也坦言，正在考慮外交抵制北京冬奧。

巴斯認為，在球王喬科維奇（Novak Djokovic）、前球后大坂直美和小威廉絲（Serena Williams）等網壇重量級人物紛紛公開聲援彭帥、要求調查事件真相後，世界領導人、外交官以及他們所代表的國家和機構也應該跟進。WTA主席賽門（Steve Simon）甚至比其他人更進一步，要求針對此事向中國問責。

►為什麼每餐都能減油80%？

ET快訊
小A辣驚傳分手四年男友！　本人4字回應了
北市葬儀社進駐公寓「辦喪事」　住戶控：我天天被招魂
快訊／知名紙雕師刺死超商店員　法院裁定羈押
烤肉店遇隔壁男穿「未發售限量球鞋」　抬頭一看是GD本人
快訊／新北街頭濺血！前男友大街攔人　夫妻遭恐怖攻擊
峮峮《飢餓》掩面爆哭　孫協志：妳很勇敢
「急凍最冷11度」時間曝　鄭明典一張圖：冷氣團衝向台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

WTA不信任中方證據　國際網總：持續聯絡彭帥本人

CNN分析：「彭帥事件」可能衝擊北京冬奧

惡鄰遭投訴噪音！惱羞砍女住戶「噴血1公尺」腦死　女警尖叫竄逃

大馬衛生官員接種加強劑後猝逝！　混打疫苗品牌曝光

媽媽被搶劫！9歲小妹衝上去「狂揍歹徒」把他打跑　神勇片曝光

美國2021年染疫死亡數「超過2020年」　關鍵3原因曝光

美軍事委員：中國恐在北京冬奧後犯台　共軍加大軍事力度原因曝

耶路撒冷爆槍擊至少1死3傷　當局：嫌犯是恐怖分子已遭擊斃

狂粉提金上台整桶淋下！　女歌手「被鈔票雨淹沒」嬌喊：感謝厚愛

羞曝嫩尪床戰「強得像法老」　82歲嬤苦等1年嗨爆：他飛來英國了

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

迪麗熱巴穿低胸禮服走紅毯正翻！　工作人員「視線緊盯」看到呆住XD

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

搬家回台！岳父母送百萬車當禮物　韓國女婿「嚇到90度鞠躬」狂道謝

羅志祥復出！回歸前體重達「史上最胖」　「冒肥肚又老」：真的不行...每晚揪他運動操肌

他花132萬台幣買印尼全新透天厝　近學校、購物中心...生活機能超好

畢書盡「幼稚園就翹課」嚇壞全場　想拚二胎「希望都是女兒」：怕兒子像我...

低胸「剁鵝肉」21歲正妹曝光！　IG彎腰甜謝網友：生意更好了❤

女行人「沒走斑馬線」直接穿越 騎士急煞險撞上被嗆：騎那麼快

巷口竄機車！他急「跨線閃避」　逆衝對向車道...撞死無辜騎士

WTA不信任中方證據　國際網總：持續聯絡彭帥本人

CNN分析：「彭帥事件」可能衝擊北京冬奧

惡鄰遭投訴噪音！惱羞砍女住戶「噴血1公尺」腦死　女警尖叫竄逃

大馬衛生官員接種加強劑後猝逝！　混打疫苗品牌曝光

媽媽被搶劫！9歲小妹衝上去「狂揍歹徒」把他打跑　神勇片曝光

美國2021年染疫死亡數「超過2020年」　關鍵3原因曝光

美軍事委員：中國恐在北京冬奧後犯台　共軍加大軍事力度原因曝

耶路撒冷爆槍擊至少1死3傷　當局：嫌犯是恐怖分子已遭擊斃

狂粉提金上台整桶淋下！　女歌手「被鈔票雨淹沒」嬌喊：感謝厚愛

羞曝嫩尪床戰「強得像法老」　82歲嬤苦等1年嗨爆：他飛來英國了

WTA不信任中方證據　國際網總：持續聯絡彭帥本人

快訊／知名紙雕師刺死超商店員　法院裁定羈押

馬祖國際藝術島主視覺由馮宇操刀　知名攝影師鄭鼎狂拍1000張照片

音樂祭10人慘死！踩踏暴動受害者「求償560億」　台上歌手一起被告

小A辣「不合就分手」疑情變4年男友！　網急關心…親回4字吐現況

75歲女攤商「倒車踩到油門」　果菜市場連翻碰碰聲響嚇壞人

紅牌冒險重機「最強黑馬現身」！超齊全電控系統海放YAMAHA一條街

吳俊偉沒想過連霸中繼王　球迷歡呼太嗨像退休

北市葬儀社進駐公寓「辦喪事」　住戶控：我天天被招魂

CNN分析：「彭帥事件」可能衝擊北京冬奧

長髮萌妹「雪乳露點」爆紅 呆萌表情下...臂肌比臉大!!?

國際熱門新聞

3姐弟吃完「同碗泡麵」後相繼死亡

新冠「零號病人」是華南市場女攤販

繼父當垂死媽面性侵12歲女！　她11年後看著他死

辣模狂歡趴後慘死　最後訊息曝光

科技富豪爆私藏「5千人斬」性愛名單

馬斯克命令員工：3件事沒做到「馬上辭職」

高官爽吃「灑鹽哥」金箔牛排　小販慘被傳喚

大馬衛生官員接種後猝逝！混打疫苗品牌曝

彭帥新影片揪出2貓膩！　明顯被擺拍真偽存疑

爆乳護士妹陪你打！妓院接種免費送性愛桑拿

棕熊闖進小7　店員慘叫40秒影片曝

當街搶劫！9歲妹狂揍歹徒把他打跑

挺台被中國外交降級　立陶宛回應了

胡錫進曝彭帥影片　國際奧會很擔心

更多熱門

相關新聞

彭帥最新影片曝光　外媒還是不信

彭帥最新影片曝光　外媒還是不信

中國女子網球名將彭帥11月2日自曝性侵醜聞，此後行蹤成謎，引發國際關切。中國官媒《環球時報》不斷貼出彭帥身影，試圖交代下落；總編輯胡錫進今（21）日又在推特上傳影片，宣稱彭帥上午出席北京青少年網球決賽開幕式。但英國《衛報》指出，最新畫面依然無法緩解人們的擔憂，而中國可能將面臨全球反彈。

彭帥公開現身！「燦笑揮手」出席球賽開幕

彭帥公開現身！「燦笑揮手」出席球賽開幕

英國籲北京提供證據交代彭帥下落

英國籲北京提供證據交代彭帥下落

彭帥新影片揪出2貓膩！　明顯被擺拍真偽存疑

彭帥新影片揪出2貓膩！　明顯被擺拍真偽存疑

溫網聲援彭帥！　官方聲明：努力確認安全

溫網聲援彭帥！　官方聲明：努力確認安全

關鍵字：

彭帥WTAPengShuaiWhereIsPengShuai北京冬奧國際奧會

讀者迴響

熱門新聞

《我的祕密花園》歌手嫁總裁！淡出演藝圈9年宣布離婚

鄧佳華決裂連千毅！「下周一新工作報到」：我自由了

鄧佳華堅決離職　連千毅求償2千萬

即／不滿被勸戴口罩！男刺死超商店員

男星才發文喊劇終！　5天後「突發胃出血離世」

曾滿街穿「極度乾燥」外套！跌神壇關鍵曝

女生怕馬桶髒「半蹲上廁所」　泌尿女醫說母湯

快訊／連千毅「周一正式提告鄧佳華」來真的！

刺死超商店員！紙雕家「超狂背景起底」

好市多「黑五首日」精選商品先看！

子宮大量出血！徐若瑄「救治現況曝光」

冠軍跌破眼鏡！「懶癌末期患者」星座Top3

店員被活活刺死　蔡英文突發文！網一看灌爆：人民活該嗎

不吸菸也會得肺癌！醫點出危險因子

斷開謝和弦1年…Keanna認愛新對象

更多

最夯影音

更多
女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！
迪麗熱巴穿低胸禮服走紅毯正翻！　工作人員「視線緊盯」看到呆住XD

迪麗熱巴穿低胸禮服走紅毯正翻！　工作人員「視線緊盯」看到呆住XD

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

搬家回台！岳父母送百萬車當禮物　韓國女婿「嚇到90度鞠躬」狂道謝

搬家回台！岳父母送百萬車當禮物　韓國女婿「嚇到90度鞠躬」狂道謝

羅志祥復出！回歸前體重達「史上最胖」　「冒肥肚又老」：真的不行...每晚揪他運動操肌

羅志祥復出！回歸前體重達「史上最胖」　「冒肥肚又老」：真的不行...每晚揪他運動操肌

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面