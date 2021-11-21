　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

大馬衛生官員接種加強劑後猝逝！　混打疫苗品牌曝光

▲▼馬來西亞衛生官員蔡高茂接種新冠加強劑的隔天在睡夢中離世。（圖／翻攝自Facebook／Chai Koh Meow）

▲大馬衛生官員蔡高茂接種新冠加強劑的隔天在睡夢中離世。（圖／翻攝自Facebook／Chai Koh Meow）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞衛生官員蔡高茂16日接種新冠加強劑後，隔日被發現在睡夢中離世，享年58歲。由於蔡高茂是馬來西亞首批混打科興與輝瑞疫苗的人員，因此他驟逝的消息備受全國矚目，但當地衛生部尚未宣布他的死因是否和混打疫苗有關。

綜合《星洲日報》與《星報》報導，蔡高茂是馬來西亞衛生部的官員，受委傳統與輔助醫藥局高級助理主任一職。他生前身體一直十分健康，還是一名兼具中西資格的醫生。

11月16日，打過2劑中國科興疫苗的蔡高茂，配合政府政策，到醫院施打輝瑞加強劑疫苗。接種後，他出現感冒、肌肉酸痛等副作用，於是他憑著醫生的專業，自行吃了一些藥物緩解不適感。

17日中午12時，蔡高茂的家人發現原本應該前去上班的他一直沒有起床，於是便進入房間，打算喚醒蔡高茂起來用餐。豈料，將房門打開後，他們才發現蔡高茂的身體已經僵硬，於是立刻報警處理。

馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）18日表示，目前衛生部還不清楚蔡高茂的死因是否和混打疫苗有關，但政府已介入調查，並希望民眾尊重死者家屬的隱私，不要在屍檢結果公佈前作出憑空猜測。

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►為什麼每餐都能減油80%？

ET快訊
台中首見「劇毒泰國眼鏡蛇」！　他慘被咬開刀2次保命
媽被搶劫！9歲妹衝上去「狂揍歹徒」把他打跑　神勇片曝光
45歲蕭淑慎「0美肌真面目」曝光　網全看傻
快訊／捷運三鶯線灌漿崩塌3死2傷！工地負責人30萬交保
高雄男離奇「輾死自己」　相驗結果出爐
明急凍「北台灣探13度」　一圖秒懂未來一週天氣
快訊／《AV帝王》男星再婚！　小12歲女友私照報喜
變性主持遭封殺！　《追光哥哥》鏡頭全刪光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

惡鄰遭投訴噪音！惱羞砍女住戶「噴血1公尺」腦死　女警尖叫竄逃

大馬衛生官員接種加強劑後猝逝！　混打疫苗品牌曝光

媽媽被搶劫！9歲小妹衝上去「狂揍歹徒」把他打跑　神勇片曝光

美國2021年染疫死亡數「超過2020年」　關鍵3原因曝光

美軍事委員：中國恐在北京冬奧後犯台　共軍加大軍事力度原因曝

耶路撒冷爆槍擊至少1死3傷　當局：嫌犯是恐怖分子已遭擊斃

狂粉提金上台整桶淋下！　女歌手「被鈔票雨淹沒」嬌喊：感謝厚愛

羞曝埃及嫩尪床戰「強得像法老」　82歲嬤驚喜飆淚：他來英國了

允許台灣設立代表處　立陶宛前總理：意味將與中國斷交

彭帥事件觸及西方人權底線　WTA對中國開出第一槍

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

迪麗熱巴穿低胸禮服走紅毯正翻！　工作人員「視線緊盯」看到呆住XD

搬家回台！岳父母送百萬車當禮物　韓國女婿「嚇到90度鞠躬」狂道謝

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

羅志祥復出！回歸前體重達「史上最胖」　「冒肥肚又老」：真的不行...每晚揪他運動操肌

畢書盡「幼稚園就翹課」嚇壞全場　想拚二胎「希望都是女兒」：怕兒子像我...

他花132萬台幣買印尼全新透天厝　近學校、購物中心...生活機能超好

女行人「沒走斑馬線」直接穿越 騎士急煞險撞上被嗆：騎那麼快

低胸「剁鵝肉」21歲正妹曝光！　IG彎腰甜謝網友：生意更好了❤

巷口竄機車！他急「跨線閃避」　逆衝對向車道...撞死無辜騎士

惡鄰遭投訴噪音！惱羞砍女住戶「噴血1公尺」腦死　女警尖叫竄逃

大馬衛生官員接種加強劑後猝逝！　混打疫苗品牌曝光

媽媽被搶劫！9歲小妹衝上去「狂揍歹徒」把他打跑　神勇片曝光

美國2021年染疫死亡數「超過2020年」　關鍵3原因曝光

美軍事委員：中國恐在北京冬奧後犯台　共軍加大軍事力度原因曝

耶路撒冷爆槍擊至少1死3傷　當局：嫌犯是恐怖分子已遭擊斃

狂粉提金上台整桶淋下！　女歌手「被鈔票雨淹沒」嬌喊：感謝厚愛

羞曝埃及嫩尪床戰「強得像法老」　82歲嬤驚喜飆淚：他來英國了

允許台灣設立代表處　立陶宛前總理：意味將與中國斷交

彭帥事件觸及西方人權底線　WTA對中國開出第一槍

2高帥兒不結婚！　心急父開條件：數千萬豪宅過戶給先娶某的

華德茲回穩12上12下！曾仁和5局無失分　5局樂天領先兄弟

惡鄰遭投訴噪音！惱羞砍女住戶「噴血1公尺」腦死　女警尖叫竄逃

台中首見劇毒泰國眼鏡蛇！阿伯走大坑步道遭咬　開刀2次保命

林益全待滿整季受洪總稱讚　「時間點到了」準備傳承

王威晨終於是安打王！曾自嘲拿銀棒獎　首座打擊獎意義非凡

大馬衛生官員接種加強劑後猝逝！　混打疫苗品牌曝光

舒華神還原女神舒淇「告白都有哭腔」！網驚：以為是原音

桃田賢斗奪印尼大師賽冠軍！　睽違1年10個月再登頂巡迴賽

孟耿如得知寶寶性別「反應全被拍」　下秒衝向經紀人...黃子佼：呃

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

國際熱門新聞

3姐弟吃完「同碗泡麵」後相繼死亡

新冠「零號病人」是華南市場女攤販

繼父當垂死媽面性侵12歲女！　她11年後看著他死

辣模狂歡趴後慘死　最後訊息曝光

科技富豪爆私藏「5千人斬」性愛名單

馬斯克命令員工：3件事沒做到「馬上辭職」

彭帥新影片揪出2貓膩！　明顯被擺拍真偽存疑

高官爽吃「灑鹽哥」金箔牛排　小販慘被傳喚

爆乳護士妹陪你打！妓院接種免費送性愛桑拿

胡錫進曝彭帥影片　國際奧會很擔心

挺台被中國外交降級　立陶宛回應了

國際女網挺彭帥嗆撤中國賽　衛報分析關鍵原因

他擁真實34cm　曝「巨根歪歪」坐到痛爆

全家吃媽媽煮的咖哩　中毒2死3命危

更多熱門

相關新聞

美2021染疫死亡數「超過2020年」

美2021染疫死亡數「超過2020年」

根據美國官方和約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計數據顯示，目前全美累積染疫病歿人數達77萬人，且2021年確診病逝的人數竟超過2020年。

Apple混打完莫德納「3部位出現共同症狀」

Apple混打完莫德納「3部位出現共同症狀」

泰19歲少年打完2劑科興「頭髮掉光」

泰19歲少年打完2劑科興「頭髮掉光」

德國連4天單日確診破5萬　不排除全面封鎖

德國連4天單日確診破5萬　不排除全面封鎖

混打「抗Delta效果是AZ的5倍」？前台大醫3點澄清

混打「抗Delta效果是AZ的5倍」？前台大醫3點澄清

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情馬來西亞東南亞要聞混打蔡高茂

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華堅決離職　連千毅求償2千萬

即／不滿被勸戴口罩！男刺死超商店員

鄧佳華決裂連千毅！「下周一新工作報到」：我自由了

快訊／連千毅「周一正式提告鄧佳華」來真的！

子宮大量出血！徐若瑄「救治現況曝光」

刺死超商店員！紙雕家「超狂背景起底」

不吸菸也會得肺癌！醫點出危險因子

斷開謝和弦1年…Keanna認愛新對象

3姐弟吃完「同碗泡麵」後相繼死亡

超商店員勸戴口罩遭刺死　鄭文燦震怒發聲

勸戴口罩慘遭「樓上住戶」刺死！店員父心碎

女大生存股4年只挑台積電、0050　不敗教主搖頭「不如這樣買」

超商員工遭刺死！前大夜班嘆：報警沒用的

研究證實：花椰菜「煮前1動作」抗癌力激增！

《木曜》正妹當邰智源面飆髒話！臉蛋曝光正翻

更多

最夯影音

更多
女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！
迪麗熱巴穿低胸禮服走紅毯正翻！　工作人員「視線緊盯」看到呆住XD

迪麗熱巴穿低胸禮服走紅毯正翻！　工作人員「視線緊盯」看到呆住XD

搬家回台！岳父母送百萬車當禮物　韓國女婿「嚇到90度鞠躬」狂道謝

搬家回台！岳父母送百萬車當禮物　韓國女婿「嚇到90度鞠躬」狂道謝

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

羅志祥復出！回歸前體重達「史上最胖」　「冒肥肚又老」：真的不行...每晚揪他運動操肌

羅志祥復出！回歸前體重達「史上最胖」　「冒肥肚又老」：真的不行...每晚揪他運動操肌

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面