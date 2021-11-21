狂粉提金上台整桶淋下！　女歌手「被鈔票雨淹沒」嬌喊：感謝厚愛

記者葉睿涵／編譯

印度西部古吉拉特邦（Gujarat）的民謠歌手拉達蒂雅（Urvashi Radadiya）最近在Instagram上傳影片，揭露有觀眾在她表演途中，直接站在台前朝她身上撒錢，還有一名觀眾突然抱著一大桶現金，衝上台往她身上「潑去」，奢侈的場景讓人看了目瞪口呆。

據Times Now News報導，從影片可見，當時正在表演的拉達蒂雅，身著黃色印度傳統服裝，與一群男樂手一起坐在台上邊彈琴邊唱歌。幾秒後，一名穿著白色長衫的平頭男子，突然舞台後方衝上台，將懷中抱著的一大桶現金往拉達蒂雅身上潑去。

▲印度歌手拉達蒂雅在表演時，有觀眾衝上台朝她狂撒紙鈔。（圖／翻攝自推特／urvashiradadiya_official）

拉達蒂雅瞬間被從天而降的現金淹沒，成堆的紙鈔也在她的琴上形成了一座「金山」。不過，拉達蒂雅並未發怒，只是微笑著將琴上的紙鈔移開，繼續完成她的表演。緊接著，台前開始出現不少男性觀眾，他們站成一排不斷朝拉達蒂雅撒錢。

剛剛潑灑紙鈔的男子更是直接站在台上，不顧眾人目光，一張接一張地往拉達蒂雅身上扔錢。隨著男人們不斷揮灑鈔票，現場的紙鈔漫天飛舞，而「鈔票雨」落在地面後，也鋪滿了整個舞台，樂手們所在的地方根本看不見舞台地板上的紅色地毯。

影片曝光後，網友的反應非常不一。有人認為，這代表了當地觀眾對拉達蒂雅的喜愛，但也有人抨擊，「這太不尊重人了！為什麼要這樣往歌手的身上撒錢？」拉達蒂雅連忙在IG上澄清道，影片中是她在某個婚禮上的表演，「我非常感謝大家對我的厚愛」。

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