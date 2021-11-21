惡鄰遭投訴噪音！惱羞砍女住戶「噴血1公尺」腦死　女警尖叫竄逃

▲南韓仁川40多歲男子持刀砍殺樓下的女鄰居。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

在南韓，因「層間噪音」所導致的各種社會案件層出不窮！仁川市南洞區某聯立式住宅於15日下午發生殺人未遂案件，加害者為住在4樓的40多歲男子A某，他長期以來因各種噪音遭3樓鄰居一家人投訴而懷恨在心，事發當日他砍殺投訴人妻子，導致對方腦死、20多歲女兒也被砍得見骨，警方在此案中被指控應對不當。

綜合《News1》、《韓聯社》等多間韓媒報導，40多歲的A某從2至3個多月前搬進仁川廣域市南洞區的某棟聯立式住宅4樓，他幾乎每天都會拿鐵槌敲地板、製造各種噪音，讓住在3樓的被害人一家三口氣得凍未條，有一天還持續不斷拖著地板搬餐桌，導致噪音直接影響3樓被害人，使得被害人夫婦直接上樓抱怨。

然而，A某之後卻變本加厲，常跑到3樓抱怨被害人一家開、關玄關門的聲音很吵，還持續性騷擾、威脅殺害被害人一家三口，導致雙方之間的磨擦愈來愈大，而被害人夫婦更計畫搬家、遠離惡鄰居，不料卻還是遭遇憾事。

事發當日（11月15日），住在4樓的A某來到3樓被害人家門前，用腳踹門、亂丟宅配包裹，還對著獨自在家的被害人夫婦20多歲女兒吼叫、罵髒話，女兒於是報警處理，沒想到警方態度消極、認為是一般的「層間噪音」問題，表示很難做出處置後，做事就要回到警局，此時20多歲女性嚇得向警方哭泣求救，於是警方要求A某到警局接受調查後，就直接返回警局了。

眼見警察終於回警局，A某再度來到3樓騷擾被害人20多歲的女兒，於是她只好2度報警求救，此時來了1名男警、1名女警。男警欲詢問被害人一家是否提告，因為怕談話內容被A某偷聽到，於是帶著被害人丈夫從3樓走向1樓，留下被害人妻子、被害人20多歲女兒在3樓的住處，而女警則在旁協助。

A某在得知所有男性下樓，手拿兇器走到3樓被害人住處，當著女警的面狠狠持刀刺穿被害人妻子的下巴與頸椎，當場血流如注、鮮血飛濺長達1公尺，女警嚇得驚聲尖叫，忘記自己警察的身份，自顧自的逃跑至樓下求救，而被害人20多歲的女兒則在抵抗過程中，遭到A某砍傷，其臉部與雙臂的傷口深可見骨肉。

▲南韓女警眼見被害人遭持刀砍殺噴血，嚇得從現場逃跑。（示意圖，非當事人／CFP）

被害人丈夫聽到妻子被砍時的慘叫聲後驚覺不妙，跑回住處想要救妻女，他用雙手抓住刀刃，當場壓制住A某，此時2名警察才不疾不徐地用電擊槍射擊A某，將之逮捕歸案。

被害人妻子傷重昏迷，目前驚傳已達被診斷為腦死的狀態。而一名自稱被害人妻弟弟的網友也在青瓦台官網發起連署，指控警方事後施壓被害者家屬勿在此事針對警方怠忽職守的部分上張揚。對此，南韓社會輿論普遍對逃離事先現場的女警感到不滿，2名警察也被仁川論峴警察署施以待機發令（停職）處分。

對此，日前才搭直升機登上獨島的警察廳長金昌龍於今（21）日下午5時（台灣時間下午4時），針對仁川論峴警察署的辦案人員怠忽職一事，向全國民眾道歉。

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