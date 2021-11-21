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允許台灣設立代表處　立陶宛前總理：意味將與中國斷交

▲▼立陶宛前總理思科威爾內里（Saulius Skvernelis）。（圖／翻攝臉書帳號Saulius Skvernelis）

▲立陶宛前總理思科威爾內里（Saulius Skvernelis）。（圖／翻攝臉書帳號Saulius Skvernelis）

記者吳美依／編譯

「駐立陶宛台灣代表處」於18日正式成立掛牌運作，立陶宛前總理思科威爾內里（Saulius Skvernelis）認為，這實際上意味著，立陶宛決定切斷與中國的關係，未來將不會與中方有任何外交或經貿關係。

根據《印度聯合新聞社》等外媒報導，思科威爾內里19日受訪時表示，立陶宛決定與台灣互設代表處，不僅與其他國家選擇了截然不同的道路，也是直接將與中國關係「畫上句點」。

▲▼ 駐立陶宛台灣代表處正式掛牌設立，新獲任命的首任代表黃鈞耀及同仁攝於館牌前。 。（圖／外交部提供）

▲駐立陶宛台灣代表處正式掛牌設立，新獲任命的首任代表黃鈞耀及同仁攝於館牌前 。（圖／外交部提供）

「駐立陶宛台灣代表處」18日在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）掛牌運作，首任駐立陶宛大使黃鈞耀也被指派上任。中國外交部發表聲明「表達強烈不滿及抗議」，並宣布將兩國外交關係降為代辦級。立陶宛外交部對此表達遺憾，「立陶宛重申堅持一個中國政策，但同時也有權利擴大與台灣的合作。」

《路透社》報導，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）19日證實，將與美國簽署價值6億美元（新台幣約166億元）的出口信貸協議。他於8月曾與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通話，同意採取「雙邊協調行動」，幫助立陶宛承受來自中國的壓力。

挺台灣被中國「外交降級」　立陶宛表示遺憾：有權擴大和台灣合作
 

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