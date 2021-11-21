羞曝埃及嫩尪床戰「強得像法老」　82歲嬤驚喜飆淚：他來英國了

▲瓊斯與艾布里漢2019年夏天透過臉書認識對方，在聊了好幾個月後，她隔年飛到埃及開羅和他完婚。（圖／翻攝自Facebook／Iris Jones，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

英國82歲奶奶瓊斯（Iris Jones）2020年嫁給36歲埃及男子，甜蜜揭露2人之間的性事，笑稱老公上床「強得像法老」，但卻因疫情分隔長達1年。如今男子終於取得英國3年簽證，飛來英國倫敦與她相見，讓她激動落淚，而2人重逢後的第一次親密接觸，是一起喝杯茶的甜蜜時光。

鏡報報導，瓊斯的36歲丈夫艾布里漢（Mohamed Ibriham）11月3日通過英語語言測試，證明自己有能力與瓊斯一同居住生活後，順利取得為期3年的簽證。當他把這個好消息告訴瓊斯時，正在外面購物的她當場喜極而泣，為了迎接老公的到來，她也特地搭乘長途巴士到倫敦希斯羅機場接他。

2019年夏天，瓊斯與艾布里漢透過臉書認識對方，在聊了好幾個月後，她隔年就飛到埃及開羅和他完婚。她曾說，艾布里漢就是她的法老，而自己彷彿變回處女一樣害羞，兩人第一次激情之夜就用光整條潤滑劑，隔天根本沒辦法走路，「我總是覺得自己很醜，但他卻說我很美，我們不僅僅是做愛，我們還會躺在對方懷裡。」

然而受到疫情影響，夫妻倆自從2020年12月以來，就只能透過電話或臉書保持聯繫，這也讓瓊斯坦言，分隔1年的夫妻生活真的太糟糕。但隨著艾布里漢取得簽證來到英國，瓊斯的心情也變得極好。

談及分隔1年後的重逢，瓊斯透露，「我們沒有特別做什麼慶祝，只是單純在一起，這就足夠當成慶祝了，我們一起喝了杯茶，他也很高興，但他沒有多說什麼，他是保守的埃及人。」

身為工程師的艾布里漢接下來計畫在英國找工作。瓊斯表示，儘管2人的婚姻受到部分親戚的沉默對待，但她與艾布里漢之間彼此相愛才是最重要的事情，「至於未來，誰知道呢？」

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