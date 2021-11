歹徒直接破窗抱走收銀機！舊金山成偷竊熱點　台裔商家受害

▲舊金山一名竊賊直接在眾目睽睽下走入藥妝店偷竊,顧客只能錄影也束手無策。(圖/翻攝自推特)



文/中央社記者周世惠舊金山20日專電

舊金山近年竊賊囂張的偷竊影片在社群平台常被推爆。一位市民的住家兩天內連被闖空門9次,台裔市議員黃潔宜和僑領李文雄經營的商家被破壞、抱走收銀機,警方束手無策。

加州佛利蒙特(Fremont)市議員黃潔宜(Teresa Keng)經營的台灣小吃餐館,兩天前發生玻璃門窗被敲碎,竊賊把整台收銀機抱走。店裡沒有留現金,她的損失是維修費與心理壓力。這起竊案已經是她的店家在COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情之後經歷的第4次。

佛利蒙特位在舊金山東南方約一小時車程處,美國電動車大廠特斯拉(Tesla)旗下在加州的工廠設在佛利蒙特。

來自台灣的黃潔宜是佛利蒙特20多萬市民於2018年選出的市議員,去年連任,並將角逐明年的加州眾議員。她告訴中央社記者,「很多人都遇到這樣的狀況」。

身兼僑務委員的李文雄也是受害者,他對記者說,「加州貧富差距愈來愈大,求生無處去的人就會偷竊」。

李文雄在蘋果公司總部所在的古柏迪諾(Cupertino)經營老字號的台式麵包店。上個月底凌晨,他遭遇類似的竊盜劇情,監視錄影機從各種角度拍到店家玻璃門窗被砸碎、沒有放任何現金的收銀機整台被蒙面竊賊偷走,作案過程僅10多秒。

李文雄向警方報案、做完筆錄後,警察告訴他,「拿這份警察報告去找保險公司理賠」。他說,把監視錄影機錄下的嫌犯作案影片交給警方至今快一個月,破案機率看似渺茫。

「監視攝影機到處都是,但功效不大。」在美國打拼35年,李文雄表示,過去6到7年間「加州治安沈淪,成為犯罪之都」,他呼籲修法。

他把問題指向現任美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)於加州檢察總長任內,通過加州47號法案,任何950美元(約新台幣2萬6398元)以下的竊盜犯從原先的重罪改為輕罪,即使竊盜現行犯被警察當場逮捕,贓物價值不到950美元不會被判刑。

黃潔宜認為47號法案確實「變相鼓勵犯罪,讓治安愈來愈不好」。在選民服務的過程,她特別看到疫情之後美國日益嚴重的貧富不均。

她說,美國沒有全民健保,失去工作又生病的人難以在物價高的大都市維生,付不起房租的人淪為遊民、找不到工作的人改行當竊賊。

今年夏天,推特平台上有一支高點閱率、關於舊金山治安敗壞的影片,影片只見一名蒙面男子把腳踏車騎入市區一家藥妝店,掃貨到黑色大型塑膠袋中,無法無天地偷竊,再騎著單車離開,過程中店內的警衛拿手機攝影,最後試圖把袋子搶回,但無人能真的制止這樣的竊賊。

更令人不安的,舊金山擅闖民宅的竊案暴增逾2倍,根據警方的統計數字,2019年1月到11月是453起,而今年同期是1054起。

