美國2021年染疫死亡數「超過2020年」　關鍵3原因曝光

▲美國2021年新冠肺炎死亡人數已超2020全年。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

根據美國官方和約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計數據顯示，目前全美累積染疫病歿人數達77萬人，且2021年確診病逝的人數竟超過2020年。

根據《華爾街日報》報導，根據美國疾病管制與預防中心（CDC）與約翰霍普金斯大學統計數據顯示，目前美國累積病歿人數達約77萬1013人，其中38萬5343人集中在2020年，剩餘38萬5670人則是在今年。此外，近來部分地區的確診數仍不斷增加，例如新英格蘭和中西部地區，在過去7天平均新增近9萬例。

部分醫生對此結果感到意外，專家原本預計今年全面接種，並持續保持防疫措施的話，就能有效遏止感染，且最大程度的降低重症率。但疫情依舊止不住的主因除了高傳染性的Delta病毒外，還有民眾的防疫疲勞與公共衛生官員未正確宣導新冠疫苗。

▲美國仍有許多民眾拒絕施打新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



史丹佛大學（Stanford University）傳染病專家卡蘭（Abraar Karan）表示，公共衛生官員最大的失誤就是未能有效傳達疫苗的真正意義，意即新冠疫苗是避免重症，而非完全不會感染，這讓許多民眾會懷疑疫苗的有效性，進而降低接種率，政府也同時未能有效利用檢測來杜絕超級傳播事件。

報導也強調，直接比較兩個年份的死亡數並不完善，因為美國到2020年2月才出現第一例染疫死亡病患，但2021年年初的冬季，卻是新冠肺炎疫情最嚴峻的時刻，光是在1月的某一個星期內，就增加了2.6萬人病歿。

另一個值得注意的是，CDC的數據顯示，去年65歲以上病患占了總死亡數的81％，但隨著高齡族群的接種率提高，今年已降至69％。一般來說染疫死亡在青壯年較為罕見，但今年45歲以下的死亡人數達2萬餘人，是去年的兩倍之多，主因也是年輕人較不願意主動施打疫苗。

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