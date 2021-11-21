彭帥最新影片「外媒還是不信」　衛報：中國面臨全球反彈

▲中國官媒總編輯分享最新影片，宣稱彭帥今天上午出席公開活動。（圖／翻攝Twitter@HuXljin_GT）



記者吳美依／綜合報導

中國女子網球名將彭帥11月2日自曝性侵醜聞，此後行蹤成謎，引發國際關切。中國官媒不斷貼出彭帥身影，試圖交代下落，《環球時報》總編輯胡錫進今（21）日又在推特上傳影片，宣稱彭帥上午出席北京青少年網球決賽開幕式。但英國《衛報》指出，中國面臨全球反彈之際，彭帥的最新畫面依然無法緩解人們擔憂。

影片中，彭帥面帶微笑，在主持人介紹「兩屆大滿貫冠軍得主」、「前WTA雙打世界第一」時出場，向四周燦笑揮手。不久後，另一個官媒釋出影片顯示，她在網球上簽名，「鼓勵更多孩子打網球」。

國際女子網球協會（WTA）揚言，除非獲得彭帥安然無恙的消息，否則將與中國終止合約。發言人質疑最新影片的真實性，直言這「不足夠」也無法解決協會對於彭帥健康福祉的擔憂。

主席西蒙（Steve Simon）也表示，中國官媒發布的影音無法證明「她是否自由，並在沒有強迫或外在干涉的情況下，按照自己意願，做出決定並且採取行動」。他說，協會與「與中國的關係正處於十字路口」，並且針對彭帥的健康安全疑慮，以及性侵指控遭審查掩飾的情況表達擔憂。

▲中國官媒記者沈詩偉、總編輯胡錫進分別在推特發佈相片，證明彭帥很安全。（圖／翻攝自Twitter@shen_shiwei、@HuXljin_GT）

此前，中國《央視》國際部門《環球電視網》（CGTN）在推特上發布一張手機截圖，宣稱彭帥致信WTA，宣稱性侵指控都是假的，她只是在家休息，一切都很好。但是由於措辭尷尬，加上英文單字「and」上出現word檔案的游標，令外界強烈質疑，這封信根本不是本人所寫。

此外，胡錫進、中國《央視》記者沈詩偉不斷貼出「近期拍攝的照片與影片」，宣稱彭帥很快就會公開露面，卻都被外界認為，可能都是精心設計的「擺拍」場景，無法證明其安全。

美國白宮、英國外交部、溫布頓網球錦標賽主辦單位「全英草地網球和門球俱樂部」（AELTC）等各國政府及國際機構紛紛聲援彭帥，施壓北京提出「可驗證證據」，交代其下落以及安全與否。聯合國堅稱，必須針對彭帥的性侵指控展開完全透明的調查。但是，北京以及被指控性侵的張高麗都拒絕發表評論。

彭帥行蹤成謎 英外交部籲北京提供「可查證證據」交代她下落

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