同居女友變心喊分手！31歲噁胖男失控持刀砍殺　19樓窗外拋屍慘死

▲31歲男子砍殺同居女友後，將女友從19樓窗外陽台往外拋，導致其墜樓慘死。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名挺著鮪魚肚的31歲變態男子，在26歲同居女友表示想要分手後感到非常惱怒，於是竟然持刀砍殺對方，還將對方拖上19樓的公寓大樓住處，最後甚至將同居女友狠狠地從陽台窗外往下拋，導致期被砍傷後墜樓慘死。

根據韓媒《中央日報》，這名臃腫肥胖的變態男金某與26歲的女友同居在首爾市瑞草區的一處公寓大樓內，在女友於本月17日晚間8時30分主動提出分手訴求後，竟然氣到怒火攻心、惱羞成怒，抱著「若得不到，乾脆毀掉」的心態，直接砍殺對方數刀，接著拖著女友殘破不堪的身軀至19樓的住處，直接往窗外陽台摔下，導致對方墜樓慘死。

金某隨後撥打112專線向警方自首，並表明會「跟隨女友腳步」輕生，不過最後卻被急忙趕到的警方當場以現行犯逮捕。首爾中央地方法院19日簽下羈押令狀。

對此，南韓正義黨的新科國會議員張惠英（장혜영）昨（20）日氣得在臉書發文痛罵，表示社會長期以來輕視女性安全，無數的女性只因為脫口說出一句「分手吧」便慘遭對方殘忍殺害，尤其近來發生多起類似案例，「這根本不是『公寓殺人案件』，而是『交往殺人』，請別模糊事件的本質！你們討厭女性主義嗎？那麼就請別再殺害女性吧。」

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