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美國印太司令關切中國威脅　喊話盟友更加警惕

▲▼美國印太司令部司令阿基里諾（John C. Aquilino） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國印太司令部司令阿基里諾（John C. Aquilino） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國印太司令部司令阿基里諾（John C. Aquilino）20日表示，隨著情勢日益緊張及中方漸趨堅定自信的軍事行動，美國及美國盟友需要提升迫切危機意識。

美聯社報導，阿基里諾20日現身哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum），重申美國致力於實現印太地區的自由與開放，且美國及盟友之間要在國際水域更頻繁密切合作，建立互操作性，以便在必要時迅速應對同步行動。

阿基里諾直言，「看看中國人是怎麼說的，（中國國家主席）習近平要求中國部隊要在2027年追上美國。」

中國軍方透過派遣越來越多的戰機擾台，加劇台海局勢，且中國海警船本周在南海發射水砲、攔截菲律賓船隻阻止運送補給物資。依據中方的說法，針對海上活動，中國有權捍衛主權。

美國及盟友則是以推動印太地區自由開放為目標，確保重要海上航道的和平、自由航行以及基於規則的國際秩序。美國與日本、澳洲、印度組成四方會談架構，英國、法國等部分國家也把注意力轉移至亞太，並於近期舉行聯合軍演。

阿基里諾表示，「我們是在捍衛我們的價值觀及維護自由能力，印太地區想要的是自由開放，還是專制封閉？這對志同道合的國家來說，答案是顯而易見的。」

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