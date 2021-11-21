德國連4天單日確診破5萬！　衛生部長：不排除全面封鎖可能性

▲德國許多餐廳與公共場所要求必須完整接種或染疫康復後才可進入。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

歐洲新冠肺炎疫情反彈，德國20日新增6萬3924例確診，創下連續4天單日確診數皆破5萬的紀錄，衛生部長更坦言，「我們正處於國家緊急狀態，第四波感染已經達到歷史最高水準，我們不排除任何（封鎖）的可能性。」世界衛生組織（WHO）歐洲區辦事處主任也警告，若歐洲政府再不採取行動，明年3月可能會有50多萬人病歿。

▲德國羅伯特科赫研究所（RKI）負責人維勒（左）與衛生部長史巴恩（右）。（圖／路透）



德國羅伯特科赫研究所（RKI）20日公布的數據顯示，德國過去24小時新增6萬3924例確診，增加248人病歿，創下連續4天單日確診數皆破5萬的紀錄。RKI負責人維勒（Lothar Wieler）表示，目前全國四分之一以上的地區，過去7天平均每10萬人感染數都超過500例，過去兩個星期確診數增加60％以上，全國各地醫院處於崩潰邊緣，「我們需要扭轉局勢，填補疫苗空白區域。」

在疫情最嚴重的德國巴伐利亞洲，平均每10萬人就有625.3人確診，遠高於全國平均的340.7人，因此當地政府宣布，取消於原訂於下星期開始舉辦的聖誕市集，包含有超過4百年歷史、號稱全歐洲規模最大的紐倫堡聖誕市集。

▲德國巴伐利亞州聖誕市集宣布停辦。（圖／路透）



目前德國疫苗完整接種率約在67.9％，衛生部長史巴恩（Jens Spahn）19日在記者會中表示，「我們正處於國家緊急狀態，疫情已經比前一周還要更嚴重。」當記者問到是否可能實施新的封鎖措施時，他指出，「德國的第四波感染已經達到歷史最高水準，我們不排除任何（封鎖）的可能性。」

歐洲正面臨新一波的疫情，幾個國家都出現了破紀錄的感染率，同時實施了部分或全面封鎖的防疫措施，WHO歐洲區辦事處主任克魯格（Hans Kluge）向BBC表示，若各國政府再不採取行動，到明年3月可能會增加50多萬人病歿，而天氣嚴寒、疫苗覆蓋率不足、傳染性更高的Delta病毒，都是造成疫情再起的主要原因。

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