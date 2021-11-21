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爆乳護士妹陪你打！妓院接種免費嗨30分鐘　14歲就能爽玩性愛桑拿

▲▼國外妓院推出來店施打疫苗就送「30分鐘免費服務」的活動。（圖／路透）

▲奧地利的「Fun Palast」妓院推出來店打疫苗就送「30分鐘免費服務」的活動，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

奧地利疫情猖獗，一再重施的封鎖政策讓不少生意備受影響。為了解決疫苗接種率低下導致生意銳減的窘境，維也納的Fun Palast妓院祭出奇招，推出接種換服務的優惠，讓在店內打疫苗的顧客免費享受30分鐘的性愛桑拿。新聞曝光後，不少網友在PTT上敲碗，要台灣也跟上奧地利的腳步，「別讓我們空等30分鐘」。

▲▼國外妓院推出來店施打疫苗就送「30分鐘免費服務」的活動。（圖／路透）

綜合外媒報導，隨著奧地利新冠疫情升溫，政府禁止未接種疫苗者出入餐館與其他室內場所，導致Fun Palast的生意銳減50%。為了解決相關問題，Fun Palast自願提供場地，讓顧客在每週一下午4點到10點到現場接種新冠疫苗。

▲▼國外妓院推出來店施打疫苗就送「30分鐘免費服務」的活動。（圖／路透）

Fun Palast同時也推出優惠活動，只要在11月底前到店內接種疫苗者，就能得到一張價值40歐元（約新台幣1255元）的優惠體驗券，在店裡的桑拿俱樂部中享受自由指名的30分鐘免費「性愛桑拿」服務。

▲▼國外妓院推出來店施打疫苗就送「30分鐘免費服務」的活動。（圖／路透）

報導稱，這項優惠並不僅限於成年男性，14歲以上的男孩只要有成年人陪同，也能享有優惠，Fun Palast也非常鼓勵女性到現場接種疫苗。據悉，Fun Palast在推出優惠後生意飛速增長，店主列拉切（Christoph Lielacher）則表示，他希望能藉此讓奧地利63%的接種率上升至75%。

新聞曝光後，台灣論壇PTT也掀起熱議，許多網友紛紛驚嘆「真的是先進國家」，還要求台灣也跟上腳步，「台灣跟上，我馬上去打」、「高端跟上的話保證500萬劑消化完」、「台灣只能空等30分鐘才能離開」。不過，由於此前曾有醫生勸告，打完疫苗後不宜進行劇烈運動，因此不少人也好奇，「不怕馬上風嗎」、「如果出事了算誰的」。

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